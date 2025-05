i Autor: AP

Amator tenisa

Iga Świątek szykuje się do kolejnego meczu w Rzymie, a tu takie wyznanie nowego papieża!

W czwartkowe popołudnie Iga Świątek bez żadnych problemów w turnieju WTA 1000 w Rzymie rozprawiła się z Elisabettą Cocciaretto. Parę godzin później nad Watykanem uniósł się biały dym, a światu zaprezentowany został nowy Ojciec Święty. Głową kościoła katolickiego wybrany został pochodzący z Chicago kardynał Robert Francis Prevost – pierwszy Amerykanin na papieskim tronie. „Uważam się za amatora tenisa” – to jedno z jego wyznań w wywiadzie dla portalu www.augustinianorder.org po wyniesieniu go do godności kardynalskiej!