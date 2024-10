Magdalena Fręch ograła Emmę Navarro! Pierwsze w karierze zwycięstwo nad rywalką z Top-10!

Na żywo Magdalena Fręch - Emma Navarro Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Emma Navarro w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. Początek spotkania po godzinie 7 polskiego czasu Mecz Magdy Fręch z Emmą Navarro zacznie się po zakończeniu spotkania Putincewa - Vekić, w którym trwa trzeci set Putincewa pokonała właśnie Vekić. Mecz Fręch - Navarro zacznie się ok. godziny 7.55 Magda Fręch i Emma Navarro właśnie pojawiły się na korcie Panie rozpoczęły już rozgrzewkę GRAMY! Serwuje Emma Navarro 15-0 po błędzie Amerykanki 15-15 Ładny forhend Navarro 15-30 Efektowne zagranie Navarro, mocny forhend po ciasnym crossie 30-30 A teraz świetny return Fręch 30-40 Długa wymiana. Na koniec taśma pomogła Amerykance 0:1 Gem Navarro. Na koniec bardzo dobry serwis Amerykanki. Obroniła podanie w gemie otwarcia 15-0 Mocny ale niecelny return Navarro 15-15 Znów mocny return Navarro, tym razem celny 30-15 Autowy forhend Amerykanki 40-15 Znakomity serwis Magdy 1:1 Gem Fręch. Magda obroniła podanie i mamy już remis 0-15 As serwisowy Navarro 0-30 Niecelny bekhend Polki 15-30 Amerykanka atakowała przy siatce. Polka popisała się ładnym technicznym minięciem 30-30 Znów świetna akcja Magdy. Ściągnęła rywalkę do siatki skrótem, po czym minęła ją technicznym rotowanym zagraniem 40-30 Fręch ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 2:1 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo długa wymiana. Wreszcie pomyliła się Navarro. Fręch wychodzi na prowadzenie z przełamaniem! 15-0 Niecelny return Navarro 30-0 Dobry serwis Magdy Fręch 40-0 Duży aut po returnie Navarro 40-15 Błąd Polki 40-30 Amerykanka wywierała presję i w końcu skończyła punkt mocnym forhendem Było 40-0, ale jest już 40-40 po świetnej akcji Amerykanki Błąd Magdy i jest już breakpoint 2:2 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Magda prowadziła 40-0, ale potem Navarro podkręciła tempo i zdominowała Polkę w kolejnych wymianach. 0-15 As serwisowy Amerykanki 0-30 Nieudany skrót Fręch, piłka zatrzymała się na siatce 15-30 Navarro zagrała pod presją ramą rakiety 30-30 Autowy bekhend tenisistki z USA 30-40 Magda pod presją zagrała w siatkę 40-40 Efektowna kontra Polki 2:3 Gem Navarro. Na koniec znakomity serwis amerykańskiej faworytki, która obejmuje prowadzenie 15-0 Pewny forhend Magdy po dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort 30-0 Znakomita akcja Polki przy siatce 40-0 Bardzo dobry serwis łodzianki 40-15 Potężny return Navarro 40-30 Znów imponujący return Amerykanki 3:3 Gem Fręch. Mamy znów remis. Przewaga Magdy w gemie serwisowym topniała, ale udało się go domknąć 0-15 Sprytne zagranie Navarro na koniec długiej wymiany 15-15 Navarro uderzyła w siatkę 30-15 Precyzyjny forhend Polki, trafiła w sam narożnik kortu 30-30 Mocny serwis Amerykanki 30-40 Niecelny return Fręch 3:4 Gem Navarro. Amerykanka znów prowadzi 15-0 Dobry mocny serwis Magdy 15-15 Efektowny bekhend Navarro 30-15 Magda mocno trafiła w końcową linię 30-30 Szybka wymiana, na koniec Fręch zagrała w siatkę 40-30 Nieudany return Amerykanki 4:4 Gem Fręch. Na koniec bardzo dokładny serwis Magdy na zewnątrz. Polka wciąż dotrzymuje kroku Amerykance 0-15 Niecelny forhend Magdy 0-30 Znów błąd Polki 15-30 Teraz błąd Navarro, zagrała w siatkę 30-30 Kapitalny bekhend Magdy, wzdłuż linii 40-30 Magda ma breakpointa po błędzie rywalki! 5:4 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Na koniec koszmarny błąd Navarro przy siatce. Magda zaraz będzie serwować po zwycięstwo w pierwszym secie 15-0 Return Navarro w siatkę 30-0 Znów błąd Amerykanki, wyraźnie się pogubiła 40-0 Magda ładnie podkręciła piłkę i ma trzy setbole 6:4 GEM I SET MAGDA FRĘCH! Na koniec kapitalna kontra Polki po smeczu Amerykanki! Początek drugiego seta. Serwuje Navarro 0-30 Potężny bekhend Amerkanki 0-40 Nieudany return Magdy 15-40 Świetny return Polki 30-40 Amerykanka pod presją zagrała w aut 6:4, 0:1 Gem Navarro. Amerykanka gra nierówno, efektowne akcje przeplata błędami. Teraz udało jej się domknąć gema 0-15 Podwójny błąd serwisowy Magdy 0-30 Mocny return Navarro 0-40 Navarro podkręciła tempo i ma trzy breakpointy 15-40 Taśma teraz bardzo pomogła Polce 30-40 Amerykanka uderzyła w siatkę. Jeszcze jeden breakpoint 6:4, 0:2 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Magda traci serwis. Trzeciego breakpointa już nie dała rady obronić. Amerykanka zepchnęła ją do defensywy i skończyła punkt 15-15 Mocny forhend Amerykanki po dobrym serwisie 15-30 Amerykanka wyraźnie podniosła swój poziom 15-40 Dokładny serwis Navarro 30-40 Nieudany skrót ósmej rakiety świata 40-40 Długa wymiana, na koniec błąd Navarro Magda ma breakpointa. Głębokim returnem wymusiła błąd rywalki 6:4, 1:2 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Amerykanka znów popełnia błędy, a Polka imponuje solidnością. Za chwilę może wyrównać w drugim secie 0-30 Niestety błędy Magdy 0-40 Świetna akcja Amerykanki, na koniec potężny forhend. Są breakpointy 15-40 Kapitalna akcja Magdy. Najpierw dobry skrót, potem pewny wolej 30-40 Niecelny return Amerykanki 6:4, 1:3 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Niestety Magda znów traci podanie. Na koniec błąd Polki, szkoda 15-15 Dobra akcja Navarro przy siatce. Fręch próbowała jeszcze ją lobować, ale niecelnie 30-15 Niecelny wolej Navarro 40-15 Magda pracuje w defensywie i w nagrodę ma dwie szanse na przełamanie 6;4, 2:3 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Seria przełamań. Magda solidną grą i dobrą defensywą zapracowała na kolejne breakpointy. Potem był błąd Navarro 15-15 Return Amerykanki w siatkę 15-30 Autowy forhend Fręch 15-40 Błędy Magdy. Polka broni breakpointów 30-40 Dobry serwis Polki 6:4, 2:4 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Kolejne przełamanie. W ostatniej akcji Amerykanka pokazała klasę, popisując się mocnym bekhendem po ciasnym crossie. Efektowna akcja 15-0 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 30-0 Dobry skrót Magdy 30-15 Pewny smecz Navarro po crossie 40-15 Kapitalny forhend wzdłuż linii Magdy. Są breakpointy 40-30 6:4, 3:4 Gem Fręch PRZEŁAMANIE. Na koniec fatalne zagranie Amerykanki przy siatce. Seria przełamań trwa 0-15 Magda zaczęła gema od podwójnego błędu serwisowego 0-30 Minimalny aut po bekhendzie Polki 15-30 Efektowna kontra Fręch, ładne minięcie 15-40 Błąd Polki i są breakpointy 30-40 Bardzo długa wymiana, pierwsza pomyliła się Amerykanka 40-40 Niecelny return Navarro Polka znów broni breakpointa 6:4, 3:5 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Kolejne przełamanie. W ostatniej akcji Magda Fręch szalała w defensywie po smeczach rywalki. W końcu skapitulowała 15-15 Dokładny forhend Magdy 30-15 Bardzo dobry return Polki 40-15 Magda znów ma breakpointy 40-30 Autowy forhend Polki, a była to dobra okazja na atak 40-40 Znów aut po forhendzie Fręch w dogodnej sytuacji do ataku. Szkoda tych błędów Piłka setowa 6:4, 3:6 GEM I SET NAVARRO. Amerykanka przerywa serię przełamań. Obroniła podanie. W końcówce seta Magda popełniła kosztowne błędy. Przed nami trzecia partia Początek trzeciego seta. Serwuje Magda Fręch i jest już 30-0 40-0 Po błędzie Navarro 40-15 Ładny return Amerykanki 6:4, 3:6, 1:0 Gem Fręch. Magda po raz pierwszy od dłuższego czasu obroniła serwis 0-15 Pewny mocny smecz Amerykanki 15-15 A teraz autowy bekhend Navarro 30-15 Bardzo długa i ciekawa wymiana. Na koniec świetny bekhend Polki! 30-30 Potężny bekhend Amerykanki 30-40 Niecelny return Magdy 6:4, 3:6, 1:1 Gem Navarro. Mamy już remis w trzecim secie. Na koniec tego gema Navarro popisała się świetnym skrótem 0-15 Błąd Magdy 15-15 Dobry drive-volley Polki, mocne uderzenie z powietrza po dobrym serwisie 15-30 A teraz prosty błąd naszej tenisistki 30-30 Na szczęście Amerykanka też się myli 40-30 Nieudany skrót Navarro 6:4, 3:6, 2:1 Gem Fręch. Na koniec as serwisowy Magdy, która obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie w decydującym secie 15-0 Zupełnie nieudane zagranie Navarro, duży aut 30-0 Magda znów popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki 40-0 Polka ma trzy breakpointy! 6:4, 3:6, 3:1 Gem Fręch PRZEŁAMANIE! Solidna gra Magdy i seria błędów Amerykanki! Gem wygrany przez Polkę do zera 0-15 Podwójny błąd serwisowy Fręch 15-15 15-30 Efektowny bekhend Navarro, mocny i w sam narożnik kortu 30-30 A teraz przestrzeliła Amerykanka 40-30 Długa wymiana. Na koniec kapitalny skrót Magdy! 6:4, 3:6, 4:1 Gem Fręch. Polka coraz bliżej zwycięstwa! 15-0 Bardzo niecelny forhend Amerykanki 15-15 15-30 Sprytne zagranie Navarro przy siatce 15-40 A teraz ładny wolej tenisistki z USA 6:4, 3:6, 4:2 Gem Navarro. Amerykanka dość pewnie obroniła podanie 0-15 Błąd Polki 15-15 As serwisowy Magdy! 30-15 Mocny ale niecelny forhend Navarro 40-15 Znów błąd amerykańskiej faworytki 6:4, 3:6, 5:2 Gem Fręch. Magda obroniła podanie i potrzebuje już tylko jednego gema do zwycięstwa! 15-15 Navarro smeczowała na raty, ale pewnie 15-30 Navarro skuteczna przy siatce 30-30 Przytomne zachowania Magdy 30-40 Wymuszony błąd Polki, pod presją odegrała w siatkę 40-40 Teraz Navarro pod presją popełniła błąd Magda Fręch ma piłkę meczową! Równowaga. Dokładny serwis Amerykanki 6:4, 3:6, 5:3 Gem Navarro. Była już pierwsza piłka meczowa dla Magdy, ale rywalka w dobrym stylu wybroniła się. Potem już grała skutecznie 15-0 As serwisowy Magdy! 30-0 Znów dobry serwis Polki 30-15 Efektowny bekhend Navarro. Amerykanka nie składa broni 40-15 Magda ma kolejne piki meczowe po świetnym serwisie! KONIEC!!! MAGDA FRĘCH POKONAŁA EMMĘ NAVARRO! 6:4, 3:6, 6:3 z ósmą rakietą świata! Ten szkrab po praz pierwszy w karierze ograł rywalkę z Top-10 rankingu WTA Just a small girl with big dreams!🥹❤️ Top 30 achieved! #27 in the world!👋🏼🌎I’m super proud of what I accomplished so far and the most important-a great part of this journey with smile on my face!😁From 2 courts at school to the big stadiums around the world!🏟️ more in comments pic.twitter.com/1dVvYhVGA9 — Magdalena Frech (@MFrech97) October 7, 2024 Magda Fręch rywalkę w 3. rundzie turnieju w Wuhan pozna po meczu Beatriz Haddad Maia - Weronika Kudermietowa

Odśwież relację

Magdalena Fręch jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuham, a zwycięstwo 6:4, 3:6, 6:3 nad Emmą Navarro ma wyjątkowy smak! Amerykanka to ósma rakieta świata i jedna z rewelacji tego sezonu. Magda Fręch zanotowała pierwszą w karierze wygraną nad zawodniczką z Top-10 rankingu. Tenisistka z Łodzi ma za sobą kolejne znakomite występy, których efektem był rekordowy awans na 27. miejsce w rankingu WTA. Zadebiutowała w Top-30 po triumfie w Guadalajarze i dobrej grze w Pekinie, gdzie doszła do 4. rundy. "Jestem niesamowicie dumna z tego, co udało mi się do tej pory osiągnąć i co najważniejsze – dużą część tej drugi pokonałam z uśmiechem na twarzy! Od 2 kortów w szkole po duże stadiony na całym świecie! Doceniam to nawet więcej, ponieważ zrobiłam to sama, mając wokół siebie tylko kilka najbliższych osób! Dziękuję fanom, którzy wspierają mnie podczas tej podróży! Dla niektórych to dużo, dla innych to za mało, ale piszę tylko swoją historię!" - skomentowała ten sukces Magda Fręch, która teraz walczy w Wuhan.

Fręch - Navarro Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Wuhan

Magdalena Fręch w 1. rundzie turnieju WTA w Wuhan pokonała 6:0, 6:4 Japonkę Mai Hontamę. Teraz poprzeczka zawieszona była dużo wyżej. Emma Navarro walczy o awans do WTA Finals, a w tym sezonie prezentowała bardzo wysoką i równą formę, niedawno doszła do półfinału US Open. Ostatnio jednak złapała wyraźną zadyszkę. Fręch i Navarro grały ze sobą wcześniej trzy razy, a bilans tej rywalizacji to teraz 2-2. Tenisistka z USA była górą dwukrotnie w tym roku - 6:3, 6:3 w Hobart i 6:7, 6:0, 6:2 w Monterrey. Teraz Magda zrewanżowała jej się za te porażki.

Magdalena Fręch w całym spotkaniu imponowała solidnością i świetną defensywą. Do tego bardzo dobrze serwowała. W pierwszej partii wykorzystała też błędy Emmy Navarro popełnianie w kluczowym momencie. W drugiej partii obie panie miały duże problemy z obroną serwisu i mieliśmy festiwal przełamań. W trzecim secie imponująco solidna Magda Fręch była już wyraźnie lepsza od grającej bardzo nierówno amerykańskiej faworytki.

Rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan Magda Fręch pozna po meczu Brazylijki Beatriz Haddad Mai z Rosjanką Weroniką Kudermietową. W 3. rundzie zameldowała się też Magda Linette (5:2, krecz Łesi Curenko).