Ostra spina Kaczmarczyka z KSW i „Daro Lwa”. Zagotowało się między nimi

Dariusz „Daro Lew” Kaźmierczuk słynie z ciętego języka. Jego wypowiedzi od długiego czasu bawiły internautów podczas jego potyczek z gwiazdami freak-fightów. Teraz „Daro Lew” poszedł o krok dalej i zaczepił... jedną z gwiazd KSW. Wszystko w sprawie nadchodzącej wielkimi krokami gali PRIME 12. Pierwotnie miała się odbyć 17 maja w Arenie Toruń, ale po fali protestów zdecydowano się o zerwaniu umowy.

Organizacja poinformowała, że w tej sytuacji wraca do Radomia. Ta informacja nie spodobała się Kaczmarczykowi, który poinformował na platformie „X”, że z pewnością jej tam nie będzie. I tak też się stało! PRIME nie ogłosiło jeszcze nowej lokalizacji, co zapowiedziano na najbliższy czas.

- Denis odwołał Prime w Toruniu, to ja odwołuję Prime w Radomiu… Nie ma tu miejsca dla obcej patologii. Było się zgłosić wcześniej do księcia po wizę – pisał Kaczmarczyk.

Zawodnik KSW został zaczepiony przez „Daro Lwa” na platformie „X”, a Kaczmarczyk nie czekał długo z odpowiedzią.

Daro Lew do gwiazdy KSW: Zachowujesz się jak konfident

Dariusz Kaźmierczuk napisał w jednym z wpisów dość mocno o Kaczmarczyku. - Weź zachowujesz się jak konfident lecisz i skarżysz się na organizacje Freakowe będziesz Crashed za to – stwierdził „Daro Lew”.

Te słowa nie spodobały się Kaczmarczykowi, który zapowiedział... „listwę”. - A za to stary śmieciu już na poważnie dostaniesz listwę przy pierwszym spotkaniu, oficjalnie Ci to obiecuję. Może się nauczysz, że teksty które sypiesz tam nie są tolerowanie w każdym towarzystwie. Do tej pory pisałem w prześmiewczy sposób, teraz pisze z pełną powagą – stwierdził.

