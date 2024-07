Gwiazdor KSW wyzwał do walki Amadeusza Ferrariego. Zdecydowanie podsumował Denisa Załęckiego. Mówi o chorych pieniądzach

Freak-fighty początkowo spotykały się ze sporym sprzeciwem ze strony zawodowego MMA i sportów walki w ogólności. Z czasem opór zamieniał się w częściową aprobatę, bo niektórzy zawodnicy, którzy całkiem nieźle radzili sobie na zawodowych arenach, postanowiło przejść do freak-fightowych federacji. Ponadto na takich wydarzeniach widzimy wielu byłych sportowców. W tym m.in. piłkarzy, czy pięściarzy. Niewykluczone, że to grono będzie się stale rozrastać, bo sporą kartą przetargową są tutaj zarobki. Niekiedy naprawdę wysokie.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Gwiazdor KSW zapytany o freak-fighty. Jasna deklaracja

Nic przeciwko freak-fightom nie ma również znana postać z KSW. Patryk Kaczmarczyk, a więc czołowy zawodnik kategorii piórkowej w rozmowie na kanale UrUMental został zapytany o to, czy ma kogoś, z kim mógłby zawalczyć we freak-fightach. - Trudno mi wskazać jednego zawodnika. Chciałbym być w takim turnieju, gdzie walczę z trzema albo czterema zawodnikami. Jeden po drugim - zadeklarował zawodnik KSW.

- W takim czymś mógłbym wziąć udział. Stawiają bańkę na stolę i jestem. Mógłbym zawalczyć w kickboxingu w małych rękawicach. I mogę wyjść do takiego Ferrariego, Wiewióra i mogą sobie wybrać, kogo tam jeszcze. Mógłbym dostać walkę z Denisem Załęckim, bo miałem z nim delikatną spinę, jak porównałem go do Najmana. Finalnie obejrzałem walki Denisa i uważam, że jest potrzebny. I jakbym dostał propozycję za jakieś chore pieniądze, idę w to - stwierdził Kaczmarczyk.