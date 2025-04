Iga Świątek - Linda Noskova Kiedy mecz w 3. rundzie WTA Madryt? O której godzinie?

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Polka już na początku rywalizacji musiała zagrać z wymagającą i utalentowaną Alexandrą Ealą. Grała bardzo słabo, ale zdołała odrobić straty i zrewanżowała się młodej Filipince za niedawną porażkę w Miami Open. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

Iga Świątek - Linda Noskova Kiedy mecz w 3. rundzie WTA Madryt

Rywalką Igi Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie będzie Linda Noskova. Bardzo silna Czeszka pokonała 7:5, 6:1 Argentynkę Marię Lordes Claire. Świątek i Noskova grają ze sobą często i zazwyczaj są to zacięte spotkania. Polka zmierzyła się z czeską tenisistką już sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 5-1 dla Igi, która w tym sezonie pokonała Lindę 6:7, 6:4, 6:4 w Dausze. Jedynej porażki doznała w pamiętnym meczu w Australian Open 2024 (6:3, 3:6, 4:6). Noskova ostatnio nie była w najwyższej formie, ale to samo przecież można powiedzieć o Świątek. Atuty Czeszki to mocny serwis, return i potężne uderzenia z głębi kortu. Imponuje też silną psychiką, choć często w kluczowych momentach meczów z Igą popełniała błędy.

Iga Świątek w Madrycie kontynuuje walkę na kortach ziemnych. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już szóstej z rzędu porażce z Jeleną Ostapenko (3:6, 6:3, 2:6). W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) w Madrycie Iga Świątek broni tytułu. Rok temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. - Turniej w Madrycie sprawia, że przesuwam swoje granice. Wyciąga to co we mnie najlepsze - stwierdziła Iga przed pierwszym meczem w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów w rankingu, a na jej wpadkę czekają już dwie Amerykanki. Jessica Pegula i Coco Gauff depczą naszej gwieździe po piętach. Na początku sezonu kibice Igi liczyli, że raszynianka ruszy w pogoń za Sabalenką, która jesienią wykorzystała zawieszenie Świątek i znów wyprzedziła ją w rankingu. Po kolejnych słabszych występach Polki przewaga nad Białorusinką jednak zamiast topnieć, zaczęła gwałtownie rosnąć. Na dodatek goniące naszą tenisistkę rywalki bardzo się do niej zbliżyły.

- Nie gram po to, by czegoś bronić, ale by zdobywać - powtarza Iga. Liczby są jednak nieubłagane - po odjęciu punktów, które tenisistki wywalczyły rok temu w Madrycie i wkrótce poznikają z ich kont, przewaga Igi nad Pegulą i Gauff to odpowiednio zaledwie 175 i 430 pkt! A przecież w kolejnych dwóch turniejach - w Rzymie i paryskim Roland Garros - polska "Królowa Mączki" bronić będzie aż 3000 pkt!

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie WTA Madryt

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w sobotę 26 kwietnia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

