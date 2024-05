Iga Świątek - Aryna Sabalenka Relacja NA ŻYWO WYNIK Finał WTA Madryt 2024 LIVE

Odśwież relację

Iga Świątek i Aryna Sabalenka już dzisiaj zagrają w finale turnieju WTA w Madrycie. Polka awans wywalczyła, pokonując w 1/2 finału 6:1, 6:3 Amerykankę Madison Keys. Sabalenka znów odwróciła losy meczu i po dramatycznej końcówce ograła 1:6, 7:5, 7:6 Jelenę Rybakinę. To był już jej czwarty trzysetowy mecz w tym turnieju. Przed finałem faworytką bukmacherów jest Iga Świątek, która spędził na korcie dużo mniej czasu niż Białorusinka. Nasza tenisistka walczy o pierwszy w karierze triumf w turnieju WTA w Madrycie. Rok temu przegrała w finale 3:6, 6:3, 3:6 właśnie z Sabalenką. - To był mój najlepszy mecz w karierze na mączce - wspomina tenisistka z Mińska.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka w finale w Madrycie zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Polki. W tym sezonie panie jeszcze się nie spotkały. W 2023 r. Świątek i Sabalenka rozegrały w sumie trzy mecze. Najpierw było zwycięstwo Igi 6:3, 6:4 w finale turnieju WTA w Stuttgarcie, a potem wspomniana porażka Polki 3:6, 6:3, 3:6 w finale turnieju WTA w Madrycie. Ostatni mecz Świątek - Sabalenka to półfinał WTA Finals 2023 w Cancun. Rozpędzona Polka łatwo wygrała 6:3, 6:2, wracając na pozycję nr 1 w rankingu, którą dwa miesiące wcześniej zabrała jej Białorusinka. - To na pewno będzie wielka bitwa, zawsze walczymy tak mocno, jak tylko możemy. To zawsze są niezwykłe spotkania. Nie mogę się doczekać finału i zrobię wszystko, by go wygrać - powiedziała Sabalenka przed finałem ze Świątek.

Aryna Sabalenka w Madrycie odbudowała formę po serii bardzo słabych występów. Po Australian Open Białorusinka wpadła w wyraźny dołek, na co wpływ z pewnością miały zawirowania w życiu prywatnym (rozstanie z partnerem i jego samobójcza śmierć). Teraz Sabalenka prezentuje się coraz lepiej. Już na pewno obroni 2. pozycję w rankingu. Gdyby przegrała w półfinale z Jeleną Rybakiną, spadłaby co najmniej na 3. miejsce.