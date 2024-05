Amerykańska legenda typuje, kto wygra finał Świątek - Sabalenka! Zaskakująca analiza

Iga Świątek na drodze do finału w Madrycie spędziła dużo mniej czasu na korcie niż Aryna Sabalenka, która stoczyła ciężkie trzysetowe boje kolejno z Magdą Linette, Robin Montgomery, Danielle Collins i Jeleną Rybakiną. W kilku z tych spotkań zanosiło się na jej porażkę, ale Białorusinka potrafiła zagrać świetny tenis, gdy była w opałach. Czy tak samo będzie w meczu finałowym z Igą Świątek?

Kto wygra finał Świątek - Sabalenka w Madrycie? Andy Roddick typuje

Rok temu Iga Świątek i Aryna Sabalenka też spotkały się w finale w Madrycie. Po stojącym na kapitalnym poziomie meczu Białorusinka pokonała wtedy Polkę 6:3, 3:6, 6:3. - To był najlepszy mecz, jaki rozegrałam na mączce - wspomina to zwycięstwo Sabalenka. - Teraz też będzie wspaniała bitwa. Już nie mogę się jej doczekać - dodaje Białorusinka.

Andy Roddick, były lider rankingu ATP i mistrz US Open 2003, w programie na żywo w amerykańskiej telewizji Tennis Channel został poproszony o wytypowanie zwyciężczyni finału Iga Świątek - Aryna Sabalenka.

- Co będzie kluczowe w tym finale? Pierwszy serwis Sabalenki. Będzie chciała przejąć kontrolę na korcie. Pewnie znów będzie atakowała forhendem forhend Świątek. Będzie musiała podejmować właściwe decyzje, kiedy zagrać defensywnie, a kiedy zaatakować z pełną mocą. I myślę, że zaatakuje bardzo wcześnie - analizował Andy Roddick. - Kto wygra? Nie będę stawiał przeciwko Idze na mączce. Co prawda Sabalenka na drodze do finału pokonała dwie obecnie najbardziej gorące zawodniczki w tourze. Najpierw ograła Danielle Collins, a potem jakoś uniknęła porażki z Rybakiną, która trochę jej pomogła. Ale po prostu nie mogę postawić przeciwko Idze na mączce - dodał Andy Roddick, dając do zrozumienia, że jego faworytką jest Polka.

Początek finału Iga Świątek - Aryna Sabalenka w Madrycie w sobotę o godzinie 18.30. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2. Relacja na żywo na sport.se.pl.

