Magdalena Fręch meczem z Greet Minnen zaczyna walkę w US Open 2024. Tenisistka z Łodzi ostatnio prezentowała wysoką formę, dzięki czemu awansowała na 43. miejsce w rankingu WTA. Przed US Open Magda Fręch wystąpiła w trzech turniejach na kortach twardych. W Toronto doszła do 2. rundy, w Cincinnati tak samo (porażka 1:6, 5:7 z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng), a w Monetterey awansowała do ćwierćfinału, w którym uległa Emmie Navarro (7:6, 0:6, 2:6).

Fręch - Minnen Transmisja TV Gdzie oglądać mecz US Open?

Magdalena Fręch po raz pierwszy zagra z Greet Minnen. Belgijka zajmuje 70. miejsce w rankingu WTA. Magdalena Fręch tylko raz doszła do 2. rundy US Open. Zrobiła to rok temu. Uległa wtedy Czeszce Karolinie Muchovej 3:6, 3:6. Magda Fręch to jedna z trzech Polek w głównej drabince US Open. Dziś swój mecz zagra Magda Linette, a jutro do rywalizacji przystąpi Iga Świątek.

Fręch - Minnen STREAM ONLINE LIVE US Open Transmisja ONLINE

Mecz Magdalena Fręch - Greet Minnen w 1. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany w poniedziałek 26 sierpnia. Początek meczu Fręch - Minnen ok. godziny 18.30-19.00 po zakończeniu meczu kobiet E. Anriejewa - Y. Yuan. (godz. 17). Transmisja TV z meczu Fręch - Minnen na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

Mecze Polaków w US Open 2024

Transmisja na Eurosporcie 1 i 2

M. Fręch - G. Minnen, poniedziałek ok. godz. 18.30-19.00

M. Kaśnikowski - P. Martinez, poniedziałek ok. godz. 18.30-19.00

M. Linette - I. Jović, poniedziałek ok. godz. 21-22

H. Hurkacz - T. Skatow, wtorek godz. 17

I. Świątek - K. Rachimowa, wtorek godz. 18

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej