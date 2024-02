WTA Dubaj: Magdalena Fręch ograła Rosjankę Aleksandrową i jest w 2. rundzie! Ile zarobiła Fręch w Dubaju?

Magdalena Fręch po świetnym występie w Australian Open (4. runda) nie zwalnia tempa. Właśnie zanotowała kolejny sukces. Łodzianka po awansie do głównej drabinki turnieju WTA w Dubaju poszła za ciosem i pokonała 7:6(2), 6:3 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową, która zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA. Fręch (nr 52) jest coraz bliżej pierwszego w historii awansu do Top-50. Kolejną rywalkę w Dubaju pozna po meczu Petry Martić z Caroline Dolehide. Za awans do 2. rundy zarobiła 20,6 tys. dolarów.

W turnieju WTA 1000 w Dubaju walczy też Magda Linette, która gra w 1. rundzie z Japonką Nao Hibino. Iga Świątek występ w turnieju zacznie w 2. rundzie i zagra z Amerykanką Sloane Stephens lub z Francuzką Clarą Burel.

