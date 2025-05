Magdalena Fręch – Ons Jabeur RELACJA NA ŻYWO. Polka walczy w Roland Garros [WYNIK LIVE]

Rafael Nadal doprowadził Igę Świątek do łez: Patrzyłam jak płacze i czułam wielkie emocje!

Wpadka organizatorów po meczu Igi Świątek! Polka zmuszona była do czekania. Absurdalne!

Rywalka nie przebiera w słowach przed meczem ze Świątek. Ma pretensje do organizatorów

Roland Garros: Fręch – Jabeur RELACJA NA ŻYWO

Magdalena Fręch rozpoczyna walkę w tegorocznej edycji French Open. Polka wybiegnie na kort we wtorek, 27 maja. Przeciwniczką reprezentantki naszego kraju będzie Tunezyjka Ons Jabeur. Rozstawiona z numerem 25 Fręch nie będzie miała łatwego zadania. Jabeur to trzykrotna finalistka turniejów szlema – dwukrotnie na Wimbledonie i raz w US Open. W 2022 roku była nawet wiceliderką światowego rankingu.

Wpadka organizatorów po meczu Igi Świątek! Polka zmuszona była do czekania. Absurdalne!

Fręch mierzyła się z Jabeur dwukrotnie – w 2023 roku. Pierwsze spotkanie odbyło się na kortach Indian Wells. Po trzysetowej batalii górą była Tunezyjka. Cztery miesiące później panie spotkały się na Wimbledonie. Tam po dwóch setach znów wygrała Jabeur. Czy Polka zanotuje pierwsze zwycięstwo z Tunezyjką?

Magdalena Fręch i Ons Jabeur będą rywalizować na korcie Simonne-Mathieu po zakończeniu meczu Miedwiediew - Norrie.