Magdalena Fręch - Ons Jabeur TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Fręch - Jabeur STREAM ONLINE LIVE 4.07.2023 Na jakim programie Fręch w TV dzisiaj

Magdalena Fręch już dzisiaj zagra w 1. rundzie Wimbledonu, a jej rywalką będzie słynna Tunezyjka Ons Jabeur (nr 6). Po zwycięstwach Igi Świątek, Huberta Hurkacza i Magdy Linette teraz trzymamy kciuki za łodziankę.

Fręch - Jabeur Transmisja TV Wimbledon Gdzie oglądać mecz Fręch w TV dzisiaj

Magdalena Fręch i Ons Jabeur w Wimbledonie zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Tunezyjka rozegrały w tym roku w marcu w Indian Wells, a nasza tenisistka postawiła się faworytce, która wygrała 4:6, 6:4, 6:1. Ons Jabeur to ubiegłoroczna finalistka Wimbledonu. W meczu o tytuł w Londynie uległa Jelenie Rybakinie, tracąc szansę na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Tunezyjka na trawie lubi grać i świetnie wykorzystuje na niej swoje atuty. Ostatnio jednak miała spore problemy ze zdrowiem, więc może być daleko od najwyższej formy.

Fręch - Jabeur Gdzie oglądać mecz Wimbledon Magdalena Fręch mecz Transmisja TV

Magdalena Fręch ma za sobą sporo dobrych wyników. Tenisistka z Łodzi awansowała na rekordowe 67. miejsce w rankingu (teraz spadła na 70. miejsce), a na trawie prezentowała się ostatnio świetnie, dochodząc do ćwierćfinałów w Nottingham i Birmingham. - Tu nie ma łatwych rywalek. Na mecz z Ons Jabeur wyjdę, by wygrać. A czym wyróżnia się Wimbledon? Elegancją, tradycją, reakcjami publiczności... Wimbledon to coś magicznego. Nie ma tego na innych turniejach - powiedziała Magda Fręch w rozmowie z Polsatem Sport.

Fręch - Jabeur STREAM ONLINE LIVE Wimbledon Transmisja ONLINE 4.07.2023

Mecz Magdalena Fręch - Ons Jabeur w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany we wtorek 4 lipca 2023. Początek meczu Fręch - Jabeur ok. godziny 16-17 (drugi mecz od godz. 14 po meczu Alcaraz - Chardy). Transmisja TV z meczu Fręch - Jabeur na antenie Polsatu Sport oraz online na Polsacie BOX GO.