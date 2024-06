Marketa Vondrousova ma liczne tatuaże na swoim ciele. Niektóre mają dla niej wartość estetyczną, inne to symbole związane z ważnymi wydarzeniami w jej życiu. Na prawym łokciu ma napis "No rain, no flowers" czyli "Bez deszczu nie ma kwiatów". - Chodzi o to, że bez porażki nie ma sukcesu, więc trzeba przejść przez kilka trudnych meczów, żeby odnieść w końcu sukces. Nawet jeśli doznasz bolesnej porażki, ale nadal będziesz wierzyć w siebie, to na końcu będzie nagroda – tłumaczyła Czeszka.

Marketa Vondousova TATUAŻE: Co oznaczają

Marketa Vondrousova ma również wytatuowany na ciele swój szczęśliwy numer 13 oraz pięć kół olimpijskich. Jest również data meczu, w którym wywalczyła srebro igrzysk olimpijskich w Tokio. Swój pierwszy tatuaż zrobiła w wieku 16 lat, a obecnie ma co najmniej dziesięć tatuaży na obu ramionach. Mistrzyni Wimbledonu podkreśla, że jej tatuaże są jak sztuka. Vondrousova odwiedza kilka salonów tatuażu w pobliżu swojego domu w Pradze i zaprzyjaźniła się z tamtejszą pracownicą. - Pierwszy tatuaż to był mój prezent urodzinowy. Potem uznałam, że chcę ich więcej. Dla mnie to także sztuka i szanuję tych, którzy ją uprawiają. Często odwiedzam trzech lub czterech artystów tatuażu. Niektórzy są w Pradze, a większość z nich to dziewczyny - dodała Vondrousova, której niektóre tatuaże wyglądają jak malunki małego dziecka.

