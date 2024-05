Maryla Rodowicz szczerze o Idze Świątek. Co za słowa, wielkie podsumowanie od legendy!

Gruchnęły pilne wieści o Idze Świątek! Klamka zapadła, to już przesądzone. Ważna chwila dla polskiej tenisistki

Iga Świątek została podsumowana przez Marylę Rodowicz! Legenda polskiej piosenki udzieliła wywiadu dla "Interii", w którym powiedziała wprost o swojej miłości do tenisa i byciu fanką liderki światowego rankingu. Okazuje się, że dużym uczuciem gwiazda estrady daży także Rafaela Nadala. Co za słowa!

Maryla Rodowicz o Idze Świątek. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości

Jak mówi Rodowicz, Iga Świątek cieszy się u niej specjalnymi względami. Piosenkarka wyznała, że dla meczów polskiej tenisistki jest w stanie zarywać noce.

- Nieraz zdarzało mi się zrywać o trzeciej rano, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek. Powtórki to nie to samo, dlatego staram się oglądać na żywo. Ale czasem widzę, że Iga łatwo wygrała pierwszego seta, więc myślę, że kolejne będą podobne i kładę się spać. A rano sprawdzam wynik i widzę, że przegrała. Albo wygrała, tylko były trzy sety i zażarta walka - opowiada Maryla Rodowicz w rozmowie z "Interią"

Piosenkarka nie ukrywa także swojego wielkiego podziwu dla Rafaela Nadala. Gwiazda porównuje Hiszpana ze Świątek i mówi, że ona ma takie zagrania, jak wielki mistrz

- Nie znam drugiego tak walecznego tenisisty. Jest niesamowity. Jak on zagarnia czubkiem rakiety te niemożliwe piłki. Iga czasami też tak gra, bo jest bardzo sprawna, dobrze biega i potrafi odbić te praktycznie niemożliwe do uratowania piłki. To jest piękne - mówi Maryla Rodowicz w rozmowie z "Interią".

