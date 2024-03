Niemka bez skrupułów o Idze Świątek. Naprawdę to powiedziała, nie miała oporów

Niemka bez skrupułów o Idze Świątek. "Sabalenka i Rybakina to mają, Świątek nie"

Iga Świątek miała kilka dni wolnego po turnieju w Dubaju, ale już wkrótce wróci do gry w Indian Wells. Jako liderka rankingu WTA będzie główną faworytką prestiżowej imprezy, a za jej największe rywalki uważa się Arynę Sabalenkę i Jelenę Rybakinę. Rywalizacja tej trójki od miesięcy elektryzuje kibiców i sprawia, że gwiazdy tenisa stale się rozwijają. Także Świątek, na co szczególną uwagę zwróciła była 9. tenisistka świata - Andrea Petković. Niemka porównała Polkę do wielkich rywalek i znalazła lukę w grze czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. - Iga od jakiegoś czasu jest numerem jeden na świecie. To wspaniałe i fascynujące, bo Iga czuje oddech innych tenisistek na plecach, zwłaszcza Sabalenki - zaczęła Petković w rozmowie z "Tennis Channel".

- Iga wie, że ciągle musi rozwijać i udoskonalać swoją grę - kontynuowała, po czym zaznaczyła atut Sabalenki i Rybakiny nad Świątek. - Jedyną rzeczą, której nie ma w porównaniu z Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną, jest świetny serwis, który może dać jej wiele łatwych punktów - podkreśliła 36-letnia Niemka, która zakończyła karierę po US Open 2022. W szczytowym momencie Petković była nawet 9. tenisistką świata - wygrała siedem turniejów WTA, a w imprezach wielkoszlemowych osiągnęła m.in. półfinał Roland Garros.