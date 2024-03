Obliczyli szanse Świątek na wygraną w Indian Wells. Liczby nie kłamią, takie szanse ma Polka!

Iga Świątek ma przed sobą wielkie wyzwanie. Już w piątek 8 marca 2024 roku Polka zagra na Indian Wells w meczu przeciwko Erice Andriejewej, bądź Danielle Collins. Analitycy Opta Ace postanowili obliczyć, która z tenisistek ma największe szanse na ostateczny triumf. Liczby nie kłamią!

Iga Świątek startuje w Indian Wells. Takie szanse ma Polka!

Okazuje się, że reprezentantka Polski ma bardo duże szanse na to, aby osiągnąć ostateczny triumf w prestiżowych rozgrywkach. Według analityków Opta Ace to właśnie tenisistka z Raszyna jest główną faworytką do wygranej, a daje się jej 14% na ostateczny triumf. Druga z kolei jest największa rywalka Polki - Aryna Sabalenka, której daje się 9%. W rankingu uwzględnione są także Coco Gauff (8% szans na zwycięstwo), Elena Rybakina (7% szans na zwycięstwo) i Jessica Pegula (6% szans na zwycięstwo). Jak więc widać, przewaga Polki nad rywalkami jest bardzo duża. Czy liderka światowego rankingu sprosta oczekiwaniom i spełni to, co zapowiadają jej wyliczenia? O tym przekonamy się już niebawem!