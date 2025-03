Iga Świątek zaatakowana przez hejtera na treningu w Miami

Przed Igą Świątek mecz 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Miami z Eliną Switoliną, ale świat tenisa jest wstrząśnięty sytuacją z treningu wiceliderki rankingu WTA przed ostatnim meczem z Elise Mertens. W internecie wybuchła burza dotycząca postawy hejtera Polki, który zaatakował ją na treningu. Znany na portalu X jako "DzonnyBravo" zapowiadał już wcześniej, że zamierza skonfrontować się z tenisistką. "Zapytam Iguszkę o relacje z matką. Macie jakieś pytania do Darii, bo na treningu będzie, to zadam" - informował na dawnym Twitterze.

I faktycznie tak zrobił. Co więcej, chwalił się swoją hejterską akcją w internecie. Dumnie publikował nagrania, na których słychać, jak nęka Świątek i Darię Abramowicz podczas treningu. - Ej Iga, zadzwoń do mamy. Ej Iga, kiedy pogodzisz się z matką? Daria biegnie z wodą, jak wytresowany piesek - słychać na filmikach. Wszystko komentował też na bieżąco na portalu X, podsycając negatywne emocje.

Obrzydliwy atak na Igę Świątek. Jest reakcja

Stworzył nawet specjalną ankietę: "Kto lepiej trolluje Igę? Danielle Collins czy Dzonny Bravo?". Szczycił się tym, że ewidentnie wytrącił z równowagi tenisistkę i przeszkadzał jej podczas treningu. Jego akcja wywołała w internecie wielkie poruszenie i na szczęście została mocno skrytykowana. Konkretne działania podjęła także Świątek, o czym można było przekonać się w trakcie niedzielnego meczu z Mertens.

W boksie tenisistki pojawiła się nowa postać, która towarzyszyła jej także podczas wywiadu na korcie. Jak ustalono, jest to ochroniarz, który ma dbać o bezpieczeństwo Polki. Co ważne, konto "DzonnyBravo" na X zostało już usunięte, a Świątek pomimo trudnej sytuacji poradziła sobie na korcie i awansowała do 1/8 finału Miami Open. Pozostaje mieć nadzieję, że to pierwszy i ostatni taki incydent w karierze niespełna 24-latki, a przed nią kolejny wielki sukces. W drodze do tytułu musi postawić jeszcze cztery kroki, począwszy od meczu z Eliną Switoliną.