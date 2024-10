Piękny gest Huberta Hurkacza! Tak pożegnał Rafaela Nadala, oddał olbrzymi szacunek, fani wniebowzięci!

Hubert Hurkacz postanowił odnieść się do bardzo poruszającej informacji ze świata sportu. Tenisista postanowił uczcić wielką karierę Rafaela Nadala, który zakończył karierę. Zdjęcie, które polski gwiazdor zamieścił na mediach społecznościowych mówi w zasadzie wszystko.

Hubert Hurkacz postanowił zareagować na wieści o Nadalu. Piękny gest Polaka

- Rzeczywistość jest taka, że to były trudne lata, zwłaszcza te dwa ostatnie. Nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. Wszystko ma w życiu swój początek i koniec. To odpowiedni moment, aby zakończyć karierę, która była dłuższa i znacznie bardziej udana, niż mogłem sobie wyobrazić - ogłosił Rafael Nadal.

Po tym, jak Nadal ogłosił koniec kariery, wielu tenistów postanowiło oddać mu hołd.

- Twoja wytrwałość, poświęcenie, a także duch walki. O tym inni będą się uczyć latami. Twoje dziedzictwo jest wieczne. Tylko ty jesteś świadom tego, co musiałeś znieść, by stać się ikoną tenisa i sportu. Pragnę podziękować Ci za to, że wielokrotnie w naszych meczach zmuszałeś mnie do osiągnięcia maksymalnego limitu, co wpływało na mnie mocno jako na zawodnika" - pisał jeden z jego największych rywali Novak Djoković.

Jak napisał z kolei Hurkacz, Nadal był dla niego bardzo wielką inspiracją, a on sam uważa Hiszpana za jednego z wielkich bohaterów tenisa.

- Bohater tenisa i inspiracja. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w przyszłości - napisał Hurkacz pod zdjęciem zamieszczonym na Instagramie.