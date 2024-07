Pilne doniesienia w sprawie Wimbledonu! Chodzi o nowotwór księżnej Kate, są pierwsze informacje!

Najpiękniejsza tenisistka świata rozgrzała fanów do czerwoności. Zrzuciła ubrania, a ci oszaleli! Chcą jej płacić za rozbierane zdjęcia

Księżna Kate ma za sobą ciężki okres. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej powiedziała w marcu 2024 roku, że zmaga się z chorobą nowotworową. Ta informacja zasmuciła wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, a także sympatyków Royal Family na całym świecie. Księżna przez ostatnie lata była obecna na Wimbledonie, gdzie dawała nagrody zwycięzcom, a teraz przez jej chorobę nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Na jaw wychodzą nowe informacje.

Księżna Kate odpuści Wimbledon? Nowe informacje

Jak przekazali organizatorzy Wimbledonu, chcą, aby Księżna Kate wzięła udział w uroczystościach na kortach tenisowych, ale priorytetem jest zdrowie arystokratki.

- Mamy nadzieję, że księżna Walii będzie mogła wręczyć trofea jako patronka klubu, ale jej zdrowie i powrót do niego są priorytetem. My powiedzieliśmy tylko, że będziemy z nią współpracować i zapewnimy jej jak największą elastyczność" — mówiła w rozmowie z Telegraph Sport przewodnicząca klubu All England Debbie Jevans.

- Nie wiem, kto mógłby wręczyć trofea zamiast księżnej. To kwestia, którą będziemy rozważać bliżej tego konkretnego dnia, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Pozostajemy elastyczni. Kiedy będziemy już coś wiedzieć, zastanowimy się, co należy zrobić - dodaje organizator