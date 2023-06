Polscy sportowcy wspierają Igę Świątek podczas finału Roland Garros! Robert Lewandowski dodał zdjęcie z inną gwiazdą tenisa, wymowny podpis

Robert Lewandowski zakończył swój pierwszy sezon w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski może zaliczyć ten rok do udanych ze względu na to, że razem z zawodnikami "Dumy Katalonii" wywalczył mistrzostwo Hiszpanii z ogromną przewagą nad drugim Realem Madryt - 10 punktów. 34-latek już niebawem pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ponieważ 16 czerwca "Biało-Czerwoni" w spotkaniu towarzyskim zmierzą się z Niemcami, a cztery dni później podopieczni Fernando Santosa powalczą o komplet punktów w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Mołdawią. Podczas turnieju Rolanda Garrosa polscy kibice nie myślą na pewno jeszcze o piłce nożnej tylko dopingują Igę Świątek, która walczy z Karoliną Muchovą w finale.

Polscy sportowcy wspierali Igę Świątek! W tym czasie Robert Lewandowski udostępnił to zdjęcie

22-latka świetnie prezentuje się podczas tegorocznej edycji French Open. Polka przez cały turniej nie straciła ani jednego seta, aż do finału, gdzie mierzy się z Karoliną Muchovą. Przed najważniejszym spotkaniem liderka światowego rankingu mogła liczyć na wsparcie od innych polskich sportowców m.in. Anita Włodarczyk, Bartosz Zmarzlik czy Jeremy Sochan. W tym czasie Lewandowski dodał w mediach społecznościowych fotografię, na której pozuje w towarzystwie żony - Anny, byłego piłkarza Bayernu Monachium - Bastiana Schweinsteigera oraz jego partnerki i byłej rywalki Agnieszki Radwańskiej - Any Ivanović. Na dole kapitan reprezentacji Polski zamieścił podpis - "Dobrze widzieć was znowu". Warto zaznaczyć, że 34-latek uczył się grać w tenisa właśnie z Serbką.