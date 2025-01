Polska zdemolowała Wielką Brytanie w United Cup. Maja Chwalińska i Jan Zieliński górą w mikście

Maja Chwalińska i Jan Zieliński przypieczętowali zwycięstwko Polski nad Wielką Brytanią 3:0 w ćwierćfinale turnieju United Cup w Australii. W Sydney biało-czerwoni triumfowali w grze mieszanej z Olivią Nicholls i Charlesem Broomem 6:2, 7:6 (7-3). W półfinale zmierzą się z Kazachstanem.

Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do półfinału dzięki zwycięstwu Huberta Hurkacza nad Billym Harrisem 7:6 (7-3), 7:5 i wygranej Igi Świątek z Katie Boulter 6:7 (4-7), 6:1, 6:4. Wynik gry mieszanej nie miał już więc znaczenia dla losów ćwierćfinałowej rywalizacji i kapitan Mateusz Terczyński posłał do gry Zielińskiego, specjalistę od gry podwójnej, a także Chwalińską.

"Ten mecz był szalony. Było wiele zmian dynamiki. Myślałam, że mam to pod kontrolą w pierwszym secie, ale spięłam się i nie przepracowałam tego. Nie chciałam powtórzyć tego błędu w trzeciej partii" - przyznała po swoim spotkaniu Świątek, dla której było to trzecie singlowe zwycięstwo w Sydney.

"Próbowałam dalej naciskać, wiedząc, że muszę utrzymać jakość. Na odpowiednim poziomie nie musiałabym grać tych dłuższych wymian, gdybym była bardziej precyzyjna. Na pewno trudniej być precyzyjnym pod tak dużą presją, ale w tym meczu mi się udało. Na pewno to krok naprzód. W niektórych momentach wiedziałam, że mogę być bardziej odważna i ostatecznie mi się udało, więc byłam szczęśliwa" - dodała wiceliderka światowego rankingu.

Prawdziwa demolka w United Cup! Polska wygrała 3:0 z Wielką Brytanią

Pierwsze spotkanie po dwóch porażkach wygrał Hurkacz.

"Zdecydowanie jestem super zadowolony z siebie. Dzisiaj stoczyłem naprawdę trudną walkę z Billym. Grał naprawdę świetny tenis i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się to przetrwać. To zwycięstwo jest dla mnie kluczowe, ponieważ pozwala mi nabrać pewności siebie przed kolejnym meczem" - podkreślił Polak, obecnie 16. na liście ATP.

Biało-czerwoni w półfinale w Sydney w nocy z piątku na sobotę o godz. 0.30 czasu polskiego zagrają z Kazachstanem, który wyeliminował w Nowy Rok broniących trofeum Niemców 2:1. W czołowej czwórce są też już najwyżej rozstawieni Amerykanie, a ich rywala wyłoni piątkowy mecz Włochy - Czechy. Kadrę biało-czerwonych uzupełniają: Kamil Majchrzak i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

W Sydney i Perth do rywalizacji w United Cup przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej ekipie z drugich miejsc w obu miastach. Turniej stanowi sprawdzian formy przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia jest jednak maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi 10 milionów dolarów.

To jest trzecia edycja United Cup. Przed rokiem Polacy dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami, a przed dwoma laty odpadli w półfinale po porażce z USA.