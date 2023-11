Polski komentator brutalnie rozjechał Arynę Sabalenkę przed meczem z Igą Świątek. Wielki niepokój, te słowa nie przejdą bez echa!

Aryna Sabalenka naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Trzymała to w sobie od dawna

Iga Świątek jest w walce o wielki finał kończącego sezonu WTA Finals. Impreza odbywa się w Cancun, a w sieci rozpętywały się burze w związku z poziomem organizacyjnym turnieju w Meksyku. Na szczęście kłopoty nie przeszkodziły Polce, by bardzo dobrze prezentować się na budowanych do ostatniej chwili kortach. Była liderka światowego rankingu zmierzy się w półfinale z Aryną Sabalenką, która strąciła ją z tronu. Występy Białorusinki wciąż wzbudzają duże kontrowersje w kontekście wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie i poparciu Białorusi.

Choć większość sportowego świata powoli dopuszcza Rosjan i Białorusinów do startów w międzynarodowych imprezach, to nie brakuje ekspertów, którzy uważają, że nie jest to dobry kierunek. Iga Świątek wielokrotnie sprzeciwiała się decyzji o dopuszczeniu przedstawicieli tych krajów do gry. Polka potępiała atak Rosji na Ukrainę i od wielu miesięcy występowała z niebiesko-żółtą wstążką na czapce.

Występy Białorusinów i Rosjan na arenie międzynarodowej potępia polski komentator Tomasz Wolfke. W rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl, przyznał wprost, że jego zdaniem należy się temu sprzeciwiać.

- Trzeba głośno powiedzieć, że w ogóle nie powinno dojść do takiej konfrontacji. Już półtora roku temu należało zawiesić Białorusinkę, tudzież jej rodaków, jak i startujących Rosjan. Z coraz większym niepokojem patrzę na rozwój wypadków, bo Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli nie zobaczymy zdecydowanej reakcji i sportowcy z krajów, o których rozmawiamy będą mogli rywalizować we Francji, dojdzie do absurdu. Trudno mi to wszystko pojąć. W takiej sytuacji jest tylko jedna ścieżka właściwego postępowania – powiedział wprost.

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką będzie drugim półfinałem w WTA Finals. Spotkanie zaplanowano po zakończeniu spotkania Jessica Pegula - Coco Gauff. Nie wiadomo, czy meczu nie storpedują jednak problemy pogodowe w Cancun.

Na żywo Iga Świątek - Aryna Sabalenka Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Niestety w Cancun od rana pada deszcz. Przełożono już mecze debla. O godz. 23 polskiego czas ma się rozpocząć półfinał Jessica Pegula - Coco Gauff. Po nim zagrają Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Pytanie tylko, czy tych planów nie storpeduje pogoda Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun. Początek meczu nie przed godziną 24, ale pewnie dużo później ok. 1 najwcześniej

