Przecieraliśmy oczy ze zdumienia po wiadomości od Magdy Linette. Dwa słowa wystarczyły, by wywołać euforię fanów

Magda Linette może być całkiem zadowolona ze swojej gry w tym roku. Co prawda porównanie jej wyników w turniejach wielkoszlemowych z tymi sprzed roku wypadają niezwykle blado, to Polka radzi sobie na innych polach. W kwietniu dotarła do finału turnieju WTA 250 w Rouen, a pod koniec lipca, tuż przed startem igrzysk olimpijskich, pokonała Magdalenę Fręch w finale turnieju WTA 250 w Pradze. Teraz bardzo dobrze radzi sobie w niezwykle prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1. rundzie Polka miała wolny los, w 2. natomiast wygrała nie bez problemów z niżej notowaną Japonką Moyuką Uchijimą (WTA 63.), którą pokonała dopiero w trzech setach 6:4, 4:6, 6:3. Tym większym zaskoczeniem było to, że w 3. rundzie tak dobrze poradziła sobie z Jasmine Paolini, rewelacją tego sezonu!

Wielki sukces Magdy Linette. Pokonała faworytkę!

Włoszka o polskich korzeniach w tym roku jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. W Australian Open i US Open docierała do 4. rundy, natomiast w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie docierała aż do finału, jednak oba te spotkania przegrała. Co więcej, wygrała prestiżowy turniej WTA 1000 w Dubaju. Wydawało się, że dla Magdy Linette spotkanie z Paolini może być niezwykle trudne, jednak Polka świetnie sobie poradziła. Pierwszego seta wygrała 6:4, choć prowadziła w nim już 3:0 i mogła zakończyć go zdecydowanie szybciej. W drugiej partii natomiast już nie popełniła tego błędu i po kolejnych przełamaniach nie dawała wrócić Włoszce do gry, ostatecznie rozbijając ją 6:0!

Komentarz Linette rozgrzał fanów w sieci

Taki wynik w żargonie tenisowym nazywany jest bajglem. Linette świetnie zorientowana w tym, że kibice oczekują show, pokazała je nie tylko na boisku, ale też w mediach społecznościowych. Swój duży sukces Polka skomentowała w... zaledwie dwóch słowach. – Głodna byłam – Napisała tylko Magda Linette na portalu X. W dwie i pół godziny post został wyświetlony ponad 70 tys. razy, zyskał ponad 2 tys. polubień i ponad setkę komentarzy: „No i zeżarłaś Jaśminkę, elegancko” napisał statystyk piłkarski Cezary Kawęcki, „Smacznego!”, „Wspaniale”, „Królowa”, „Smacznego i trzymamy kciuki”, „Złoto!” - pisali inni.

