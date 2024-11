Przygnębiające doniesienia o Idze Świątek! Klamka zapadła. Po porażce z Coco Gauff nie ma już ratunku

Iga Świątek po blisko dwóch miesiącach przerwy wróciła na kort. Polka wzięła udział w prestiżowym turnieju WTA Finals, w którym pojawiły się największe gwiazdy kobiecego tenisa. Raszynianka w ostatnim czasie miała zawirowania spowodowane zmianą trenera, ponieważ zrezygnowała z Tomasza Wiktorowskiego, a jego następcą został Wim Fissette.

W pierwszym meczu, podczas WTA Finals Świątek zmierzyła się z Barborą Krejcikovą. Czeszka od początku spotkania starała się zdominować 23-latkę, ale ostatecznie to wiceliderka rankingu po porażce w pierwszym secie odwróciła losy spotkania i to ona triumfowała w tym spotkaniu.

W kolejnym spotkaniu Polka podejmowała Coco Gauff, z którą stoczyła wiele zwycięskich pojedynków, jednak tym razem było inaczej. Amerykanka po dwóch setach mogła cieszyć się z triumfu nad Świątek, a ta sytuacja bardzo pomogła Arynie Sabalence.

Ending the year on 🔝@SabalenkaA secures the Year-End World No.1 presented by #PIF for the first time in her career! pic.twitter.com/4ygzE493Ul— wta (@WTA) November 5, 2024

Smutna wiadomość dla Igi Świątek. Aryna Sabalenka liderką WTA do końca roku

Jeśli chodzi o zasady przyznawania punktów rankingowych z WTA Finals są one zupełnie inne w przeciwieństwie do pozostałych wydarzeń. W ramach imprezy w Rijadzie można zdobyć łącznie 1500 punktów - przy zwycięstwie w pięciu meczach. Dla Sabalenki porażka Świątek z Gauff oznacza, że to odwieczna rywalka raszynianki do końca roku może cieszyć się z pozycji liderki światowego rankingu. Jednak to nie koniec złych wieści dla 23-latki, ponieważ jeśli Polka pokona w czwartek Jessicę Pegulę 2-0 w setach, będzie pewna awansu do półfinału tylko w przypadku zwycięstwa Coco Gauff nad Barborą Krejcikovą. W przeciwnym razie będą mieć taki sam bilans setów, co może oznaczać koniec zmagań dla Świątek.