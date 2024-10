i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Siostry Radwańskie - Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska

Musiała skomentować

Radwańska zobaczyła to u siostry i nie wytrzymała. Dosadny komentarz, zapytała ją wprost

Jacek Ogiński 13:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Agnieszka i Urszula Radwańskie to jedno z najpopularniejszych sportowych rodzeństw w naszym kraju. Młodsza o rok Urszula nie odniosła takiego sukcesu jak jej siostra, za to postanowiła zdecydowanie dłużej startować na światowych kortach – wciąż nie zakończyła ona swojej kariery, choć „Isia” zrobiła to już 6 lat temu. Siostry Radwańskie wciąż trzymają się blisko, ale teraz Agnieszka Radwańska opublikowała coś, co mocno poruszyło młodszą Urszulą.