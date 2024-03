Rybakina - Collins TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać finał Rybakina - Collins STREAM ONLINE LIVE 30.03.2024

Mąż Agnieszki Radwańskiej bez ogródek o życiu intymnym tenisistów. Powiedział to publicznie, odkrył tabu

Jelena Rybakina i Danielle Collins już dzisiaj powalczą w finale Miami Open 2024. Reprezentantka Kazachstanu rok temu też zagrała w Miami w finale, ale uległa wtedy 6:7, 2:6 rozpędzonej Czeszce Petrze Kvitovej. Występ Rybakiny w sobotnim finale Miami Open nie jest żadną niespodzianką. Za to awans Danielle Collins to duża niespodzianka. Doświadczona Amerykanka, która z powodów zdrowotnych i prywatnych w tym sezonie kończy karierę, gra na Florydzie wspaniale.

Rybakina - Collins Transmisja TV Gdzie oglądać finał Miami Open 204 kobiet NA ŻYWO

Jelena Rybakina i Danielle Collins w finale Miami Open 2024 zagrają o 1000 punktów do rankingu i aż 1,1 mln dolarów premii. Rybakina w półfinale pokonała 6:4, 0:6, 7:6 doświadczoną Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Amerykanka Danielle Collins ograła 6:3, 6:2 Jekaterinę Aleksandrową, rosyjską pogromczynię Igi Świątek. Rybakina i Collins grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla reprezentantki Kazachstanu, ktora była górą w trzech ostatnich pojedynkach, ale były to zacięte trzysetowe mecze. - Stoczyłyśmy ciężkie bitwy. Będę musiała odrobić pracę domową i dobrze się przygotować, bo ona gra fantastyczny tenis - powiedziała Collins.

Mecz Jelena Rybakina - Danielle Collins w finale Miami Open 2024 kobiet zostanie rozegrany w sobotę 30 marca. Początek finału kobiet Rybakina - Collins po godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Miami Open Rybakina - Collins na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.