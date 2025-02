Słynna tenisistka wznawia karierę! Idze Świątek dojdzie mocna rywalka!

Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że wszyscy dobrze zaczęliście 2025 rok. Jestem tutaj, aby podzielić się z wami ekscytującymi nowinami. Po 15 miesiącach przerwy od tenisa i narodzinach mojego synka Petra wracam do tenisa. Bardzo tęsknię za tenisem i rywalizacją, więc nie mogę się doczekać powrotu. Planuję zagrać w turnieju pod koniec tego miesiąca w Austin, a potem w Indian Wells i Miami. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć wszystkich moich fanów z całego świata i bardzo dziękuję za wsparcie. To będzie miła podróż i nie mogę się doczekać. Życzę miłego dnia, pa, do zobaczenia wkrótce - powiedziała Petra Kvitova na opublikowanym na Instagramie materiale wideo.