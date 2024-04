Świątek – Raducanu RELACJA NA ŻYWO WTA Stuttgart Świątek - Raducanu LIVE ONLINE ćwierćfinał w Stuttgarcie dzisiaj 19.04 NA ŻYWO w INTERNECIE Świątek – Raducanu LIVE [WYNIK]

Świątek zdradza kulisy sesji fotograficznej dla kosmetycznego giganta. „Sprawiła, że wstąpiła we mnie nowa krew”

A na korcie numer 1 trenuje Iga Świątek, która nie przed 17:00 zagra z Emmą Raducanu o półfinał z Rybakiną.

Iga Świątek bez wątpienia jest jedną z największych specjalistek gry na mączce. W pierwszym spotkaniu Polka rozprawiła się w dwóch setach z Elise Mertens, pokonując rywalkę 6:3;6:4. Na drodze do półfinału 22-latce na drodze stanie rok młodsza Emma Raducanu. Brytyjka pokazała się z bardzo dobrej strony na korcie w Stuttgarcie, ponieważ w poprzedniej fazie okazała się lepsza od pogromczyni Świątek z Australia Open - Lindą Noskovą. Faworytką w tym meczu jest oczywiście liderka światowego rankingu, która na trzy ostatnie mecze z Raducanu triumfowała we wszystkich kolejno w 2018, 2022 oraz 2023 roku. Jeśli raszyniance uda się ponownie pokonać 21-latkę to w walce o finał zmierzy się z Jeleną Rybakiną.