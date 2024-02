Ta gwiazda powala urokiem! Najpiękniejsza tenisistka rozpala wyobraźnie tysięcy fanów, od jej zdjęć można zapłonąć!

Iga Odrzywołek przed laty była jedną z większych nadziei polskiego tenisa! Gwiazda w latach swojej kariery robiła wrażenie nie tylko umiejętnościami, ale także dzięki zjawiskowej urodzie, która wprost powalała. Mimo że tenisistka od kilku lat nie jest aktywna, to wciąż cieszy się wielkim gronem fanów, którzy uwielbiają to, czym się teraz zajmuje. Zdjęcia Odrzywołek potrafią rozpalić wyobraźnię, to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy!

Nie da się ukryć, że Odrzywołek, mimo lat nie grania w tenisa jest postacią rozpoznowalną. Media społecznościowe byłej gwiazdy dyscypliny pełne są tysięcy obserwatorów, którzy obserwują bogate i ciekawe życie tenisistki. Tuż po skończeniu z dysycpliną, imienniczka Igi Świątek postanowiła na niezwykle ciekawe wyzwania w branży turystycznej i zamieszczając zdjęcia z najpiękniejszych miejsc na świecie. Aby zobaczyć galerię gorących zdjęć Igi Odrzywołek, przejdź do galerii umieszczonej poniżej tekstu!