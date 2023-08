Tak naprawdę wyglądają nogi 34-letniej Agnieszki Radwańskiej. Odsłoniła każdy szczegół. Fani nie mieli oporów, żeby jej to napisać

Agnieszka Radwańska przez wiele lat dostarczała polskim kibicom mnóstwa emocji. Na największych imprezach tenisowych zawsze była w gronie faworytek do zwycięstwa i nierzadko wywiązywał się z tej roli. Można jedynie żałować, że krakowiance nigdy nie udało się wygrać jednego z turniejów wielkoszlemowych, co byłoby ukoronowaniem jej świetnej kariery. Ta musiała zostać przerwana ze względów zdrowotnych.

Radwańska odsłoniła nogi. Sylwetka tenisistki robi wrażenie

Gdyby nie przewlekłe kontuzje i urazy być może Radwańska grała by do dziś. Obecnie bierze udział w turniejach pokazowych, ale o powrocie do zawodowstwa nie ma mowy. Ma to jednak swoje plusy, bo może spędzać czas tak, jak się jej tylko podoba. Od kilku dni Radwańska przebywa w znanym francuskim kurorcie, Saint Tropez. Była tenisistka nie omieszkała pochwalić się zdjęciami z wyprawy.

To, co przykuło uwagę jej fanów najbardziej to sylwetka 34-latki. Radwańska podczas wakacji zdecydowała się odsłonić wysportowane i smukłe nogi, co zachwyciło kibiców. - Piękne nogi które zawsze - napisał jeden z internautów. - Jesteś wspaniała - czytamy w innym komentarzu. I trzeba przyznać, że Radwańska wciąż dba o swoją sportową sylwetkę, co widać gołym okiem.