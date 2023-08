Urszula Radwańska cieszyła się pełnym słońcem w luksusowym kurorcie. Zrzuciła ubrania i pokazała swoje gorące ciało

Urszula Radwańska była niegdyś 29. tenisistką świata, ale obecnie musi zadowolić się zaledwie 412. pozycją w rankingu WTA. Młodsza z najsłynniejszych tenisowych sióstr w Polsce wciąż się nie poddaje i walczy w turniejach niższej rangi, jednak jej ostatnia wyprawa do Portugalii okazała się niewypałem. Radwańska wygrała tylko jeden z czterech meczów w imprezach rangi ITF, a po nieudanej portugalskiej przygodzie postanowiła naładować baterie. Na wspólne wakacje namówiła zresztą siostrę Agnieszkę i ich wspólną przyjaciółkę. Kobiety na babski wyjazd wybrały niezwykle luksusowy kurort w Saint-Tropez, gdzie pogoda zdecydowanie dopisuje.

Urszula Radwańska pokazała gorące ciało

Saint-Tropez to jedna z najpopularniejszych i najbardziej luksusowych wakacyjnych destynacji w Europie. Siostry Radwańskie postanowiły, że właśnie tam spędzą wolny czas, a w ich mediach społecznościowych widać, że wyjazd przebiega zgodnie z planem. Zarówno u Agnieszki, jak i Urszuli można codziennie zobaczyć kilka postów z chwil nad Lazurowym Wybrzeżem. Zwłaszcza młodsza ze znanych tenisistek dba o kontakt z fanami i pochwaliła się nawet zdjęciem z plaży.

Pogoda w Saint-Tropez rozpieszcza Polki. Temperatura powietrza oscyluje w pobliżu 35 stopni Celsjusza, co zdecydowanie sprzyja wypoczynkowi nad tamtejszym morzem. Urszula Radwańska uwielbia słońce i udowadniała to wielokrotnie, więc we francuskim kurorcie czuje się jak ryba w wodzie. Pokazała to też na Instagramie, publikując gorące zdjęcie w samym bikini. 32-latka relaksowała się przy samym brzegu, a niejeden fan mógł jej zazdrościć tak dobrej pogody! Poniżej zobaczysz gorące zdjęcie Radwańskiej:

i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Urszula Radwańska w Saint-Tropez