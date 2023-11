Tenis Polska - Kanada Transmisja TV Gdzie oglądać BJK Cup w Sewilli Fed Cup w TV Na jakim programie mecz Polska - Kanada STREAM ONLINE LIVE 9.11.2023

Polki dziś zagrają z Kanadą (godz. 16), a jutro z Hiszpanią. Iga Świątek wcześniej zrezygnowała z występu, bo terminarz finałów BJK Cup kolidował z zakończonymi dopiero w poniedziałek WTA Finals. Dlatego o sile naszego zespołu mają decydować przede wszystkim dwie Magdy - Magda Linette (nr 24) i Magdalena Fręch, która właśnie zaliczyła rekordowy awans na 63. miejsce w rankingu.

Polska - Kanada Gdzie oglądać mecz tenisistek BJK Cup Transmisja TV

W reprezentacji Polski w meczach singlowych zagrają pewnie Magda Linette i Magdalena Fręch. - Gra w drużynie narodowej to zawsze wyjątkowe przeżycie. W trakcie spotkań BJKC atmosfera jest niepowtarzalna i jest to nieco inne dopingowanie, jest głośno, a ja to lubię - powiedziała Linette. - W ubiegłym roku w BJK Cup Finals w Glasgow na naszej drodze stanęły Amerykanki i Czeszki. To była niezwykle wymagająca grupa, a w tym roku los był nieco bardziej łaskawy. W maju podczas Roland Garros zmierzyłam się z Kanadyjką Leylah Fernandez. Przegrałam, ale po zaciętym, trzysetowym meczu - dodała Magda. Tylko najlepsza drużyna w grupie awansuje dalej.

Polska - Kanada Transmisja TV Gdzie oglądać finały BJK Cup w Sewilii

W reprezentacji Kanady w meczu z Hiszpanią znakomicie zaprezentowały się Leylah Fernandez i młodziutka Marina Stakusic. - Nasza grupa „na papierze” jest bardzo wyrównana i drobne rzeczy mogą zrobić różnicę. Postaramy się wykorzystać jak najlepiej ten czas jaki mamy do pierwszego meczu - analizował Dawid Celt, kapitan polskiego zespołu. - Po to przyjechaliśmy wcześniej, żeby skorzystać z możliwości zapoznania się z kortem centralnym, z kortami meczowymi. Zaletą naszą jest to, że staramy się stworzyć drużynę, a nie jesteśmy zlepkiem indywidualności. Wiadomo, że to nie jest łatwe, bo tenis to sport indywidualny. Zazwyczaj przez praktycznie cały sezon funkcjonujesz jako jednostka, nie jako zespół. Ale mamy trochę w tym doświadczenia w ostatnim czasie, staramy się stworzyć znowu bardzo dobrą atmosferę, a jak jest dobra atmosfera to ma to duży wpływ na to jaki jest później wynik – dodał Dawid Celt.

Polska - Kanada STREAM ONLINE LIVE Finały BJK Cup Transmisja ONLINE 9.11.2023

Mecz Polska - Kanada tenisistek w finałach BJK Cup w Sewilli zacznie się nie przed godziną 16. Transmisja NA ŻYWO z meczu Polska - Kanada na platformie Pilot WP (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).