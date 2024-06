To naprawdę Robert Lewandowski sądzi o Idze Świątek! Padły słowa podsumowania, zero wątpliwości!

Robert Lewandowski postanowił zabrać głos w sprawie Igi Świątek! Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski był gościem programu "Kropka nad I", w którym otwarcie powiedział o tym, co sądzi na temat polskiej gwiazdy tenisa. Jego słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości, tak o Świątek jeszcze chyba nie mówił!

Robert Lewandowski podsumował Igę Świątek. To naprawdę o niej sądzi

O ile Robert Lewandowski w trakcie ostatnich tygodni wypytywany był o Barcelonę, czy reprezentację Polski, o w "Kropce nad I", temat dyskusji zszedł na tenis. Jak przyznał Lewandowski w rozmowie z programem stacji "TVN 24", Świątek robi wielką karierę, a on w tym samym etapie kariery co ona, to znajdował się kilka lat temu. Jak podkreśla kapitan polskiej kadry, bardzo dobrze dzieje się, że Iga Świątek zwraca dużą uwagę na zdrowie psychiczne i strefę mentalną uprawiania sportu.

-- Wiadomo, że dzieli nas dystans. Ja kilkanaście lat temu byłem na tym etapie kariery, na którym obecnie jest Iga. Ona zdecydowanie robi karierę, wygrywa kolejne turnieje (...) Mental jest bardzo ważny w sporcie na najwyższym poziomie. Sam wiem, jak ten mental jest ważny, więc myślę, że Iga tak samo nad tym pracuje. Przed nią jeszcze wiele rzeczy, które może dopiero napotkać, a jeszcze to się nie stało. Ma 23 lata i wszystko przed nią - mówił Lewandowski.

Jak mówi Lewandowski, życzy Świątek sukcesów, ale także rywalizacji.

- - Życzę jak najwięcej wygranych i większej rywalizacji, bo to i dla sportu kobiecego, i dla niej będzie ciekawsze - mówił kapitan polskiej polskiej kadry.