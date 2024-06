Tomasz Berkieta w finale juniorskiego Roland Garros! Wielki sukces 17-letniego Polaka!

Absurdalne słowa w sprawie Igi Świątek. Poszło o jej wygląd, kuriozalne, aż ciężko w to uwierzyć!

Nie tylko Iga Świątek zagra w finale Roland Garros 2024. O tytuł powalczy też Tomasz Berkieta. Utalentowany 17-latek z Warszawy w półfinale juniorskiego turnieju pokonał 7:6(7-3), 4:6, 7:6)10-4) Włocha Lorenzo Carboniego. Mierzący 190 cm Polak znów znakomicie serwował. Tuż przed decydującym super tie-breakiem obronił trzy piłki meczowe.

Tomasz Berkieta współpracuje z Maciejem Ryszczykiem, trenerem od przygotowania fizycznego Igi Świątek, a jego szkoleniowcem został niedawno Piotr Sierzputowski, który przez 5 lat był trenerem Igi i poprowadził ją m.in. do triumfu w Roland Garros 2020. Teraz popularny "Sierzput" szlifuje kolejny polski diament. - Tomek jest bardzo pracowity. I to bardzo dobrze, bo jeśli zdecydujemy się iść dalej razem, to czeka nas bardzo dużo pracy - powiedział Sierzputowski sport.pl.

Największym atutem Tomasza Berkiety jest potężny płaski serwis. Młody Polak w czasie juniorskiego Australian Open zaserwował z prędkością 233 km/h. Rywalem Berkiety w finale juniorskiego Roland Garros będzie rozstawiony z numerem 5 Amerykanin Kaylan Bigun. Tenisista z Los Angeles ma 18 lat.

