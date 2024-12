United Cup PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek Nagrody pieniężne

United Cup to turniej międzynarodowy organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Gra toczy się o duże pieniądze. Pula nagród w United Cup 2025 to ponad 11 milionów dolarów. System przyznawanych premii jest bardzo skomplikowany. Tenisiści dostaną duże pieniądze za sam udział w United Cup, w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu. Do tego walczą o kolejne premie. Zawodnicy zarabiają za indywidualne zwycięstwa i wygrane mecze całej drużyny.

United Cup rozgrywki organizowane przez WTA i ATP, które zgodnie podkreślają, że tenisistki i tenisiści zarobią w sumie dokładnie tyle samo - po 5,58 mln dolarów. Najwięcej zgarną wielkie gwiazdy, które mogły liczyć na pokaźne startowe uzależnione od pozycji zajmowanej w rankingu. Iga Świątek jako zawodniczka z Top-10 za sam udział w turnieju zarobi 230 tys. dolarów!

System przyznawanych premii za kolejne zwycięstwa jest dość skomplikowany. Tenisiści zarabiają za indywidualne wygrane oraz za triumfy całej drużyny. Zwycięstwa w singlu są dużo lepiej opłacane niż w mikście, a wysokość nagród rośnie oczywiście w kolejnych rundach.

Ile zarobiła Iga Świątek w United Cup?

Iga Świątek za zwycięstwo w singlu w fazie grupowej dostaje 42,8 mln dol. Za wygraną w grupie w mikście premia to 8 tys. dol (do podziału). Poniżej dokładny system przyznawania premii w United Cup 2025.

United Cup 2025 PREMIE

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $280,250 - $52,800

W półfinale $147,500 - $27,650

W ćwierćfinale $77,600 - $14,550

W grupie $42,800 - $8,000

Premie za zwycięstwa zespołu

Zwycięstwo w finale $25,850

W półfinale $15,250

W ćwierćfinale $8,950

W grupie $5,600

