US Open: Kiedy finał Djoković - Miedwiediew O której godzinie finał mężczyzn US Open ATP

Novak Djoković i Daniił Miedwiediew zagrają ze sobą w finale US Open 2023. To powtórka finału z 2021 r. Wtedy Miedwiediew pokonał 6:4, 6:4, 6:4 Djokovicia w finale US Open, sprawiając niespodziankę i było to jego jedyne wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Serb to mistrz 23 Szlemów, a po US Open już na pewno wróci na tron lidera rankingu ATP.

Novak Djoković i Daniił Miedwiediew grali ze sobą w sumie aż 14 razy. Bilans tej ciekawej rywalizacji to 9-5 dla Serba, co pokazuje, że Rosjanin potrafi ogrywać faworyta z Belgradu. W tym sezonie Djoković i Miedwiediew zagrali dwa spotkania - najpierw wygrał 6:3, 6:4 Djoko w Adelajdzie, a ostatnio górą był Rosjanin - 6:4, 6:4 w Dubaju. Teraz faworytem będzie Serb, ale zajmujący 3. miejsce w rankingu Miedwiediew w US Open spisuje się naprawdę świetnie. Pokazał to choćby w półfinale z Carlosem Alcarazem, w którym zdominował młodego gwiazdora z Hiszpanii, obrońcę tytułu.

- Wyzwanie polega na tym, że grasz z gościem, który wygrał 23 turnieje Wielkiego Szlema, a ja mam tylko jednego – powiedział o Miedwiediew o finale z Djokoviciem. - Kiedy pokonałem go tutaj w finale w 2021 roku, przeszedłem samego siebie i trzeba to zrobić jeszcze raz. Nie ma innego wyjścia - dodał.

Mecz Novak Djoković - Daniił Miedwiediew w finale US Open 2023 zostanie rozegrany w niedzielę 10 września. Początek finału US Open Djoković - Miedwiediew o godzinie 22 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

