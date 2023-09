US Open: Kiedy półfinał Djoković - Shelton O której godzinie gra DJoković półfinał US Open GODZINA 8.09.2023

Novak Djoković i Ben Shelon zagrają w półfinale US Open. W drugim półfinale Carlos Alcaraz zmierzy się z Daniiłem Miedwiedieiewem. W ćwierćfinałach Djoković po jednostronnym meczu pokonał 6:1, 6;4, 6:4 Taylora Fritza, a Shelton ograł 6:2, 3:6, 7:6, 6:2 swojego rodaka Francesa Tiafoe.

Kiedy półfinał Djoković - Shelton O której godzinie półfinał US Open dzisiaj

Novak Djoković gra w US Open po przerwie spowodowanej brakiem obowiązkowych szczepień. Rok temu nie pozwolono mu dostać się na teren USA. tytułu mistrza US Open broni Carlos Alcaraz, ale Serb już na pewno znów wyprzedzi go w rankingu ATP, wracając na pozycję nr 1. Djoković to 23-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych. US Open wygrał trzy razy. Jego obecność w półfinale to żadna niespodzianka. Za to Ben Shelton sprawił sensację, dochodząc o 1/2 finału US Open. Młody Amerykanin uchodził za wielki talent, ale to pierwszy znaczący turniej, w którym odniósł tak duży sukces.

Mecz Novak Djoković - Ben Shelton w 1/2 finału US Open zostanie rozegrany w piątek 8 września. Początek półfinału Djoković - Shelton o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.