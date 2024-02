Utalentowana tenisistka nie żyje. 17-latka poszła wziąć prysznic, znaleziono ją martwą

Wielka wpadka przed meczem Igi Świątek w Katarze. Konsternacja. Sędzia nie był na to gotowy

Zainab Ali Naqvi nie żyje. 17-letnią tenisistkę odnaleziono martwą w pokoju

Śmierć Zainab Ali Naqvi potwierdzili przedstawiciele Pakistańskiej Federacji Tenisowej. Do dramatu doszło w poniedziałek, 12 lutego. 17-latka miała wziąć udział w turnieju rangi ITF J30 w Islamabadzie. Po ukończeniu poniedziałkowego treningu wróciła do pokoju hotelowego, w którym postanowiła wziąć prysznic. Długo nie wracała, a jej babcia nie mogła się z nią skontaktować. W końcu w pokoju odnalazła ją obsługa hotelowa. Natychmiast poinformowano pogotowie, jednak lekarze po przetransportowaniu do szpitala stwierdzili zgon. Przyczyną miał być przerost mięśnia sercowego, który jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Bezpośrednim powodem był najprawdopodobniej atak serca.

17-letnia tenisistka poszła wziąć prysznic, znaleziono ją martwą

"Najprawdopodobniej jej niewydolność serca została wywołana intensywną sesją treningową. Była w pokoju, poszła wziąć prysznic, ale długo nie wracała. Jej babcia próbowała się z nią skontaktować, ale bez skutku" - poinformował rzecznik pakistańskiej federacji (PTF). "To bardzo smutne, bo Zainab była bardzo obiecującą zawodniczką i z wielkim entuzjazmem ciężko pracowała, by wygrywać juniorskie turnieje ITF" - dodał. Śmierć 17-latki wstrząsnęła też nowo wybranym prezesem związku. Aisam-ul-Haq Qureshi to prawdziwa legenda tenisa w Pakistanie.

Tragiczna śmierć 17-letniej Zainab Ali Naqvi. Utalentowana tenisistka nie żyje

"Z głębokim smutkiem i żalem Pakistańska Federacja Tenisowa przekazuje informację, że wczoraj wieczorem (12 lutego 2024 r.) w Islamabadzie zmarła Zainab Ali Naqvi, młoda tenisistka z Karaczi. Członkowie Rady PTF, na czele z prezesem, i cała społeczność tenisowa składają najszczersze kondolencje rodzinie pogrążonej w żałobie" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Qureshi, były finalista US Open w deblu, ogłosił też, że przyszłotygodniowy turniej ITF J30 w Islamabadzie będzie Memoriałem Zainab Ali Naqvi. Jeden z kortów będzie również nosił jej imię.