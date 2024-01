Wielka zmiana u Igi Świątek z początkiem nowego roku. To koniec, wszystko widać jak na dłoni

Dwójka najlepszych polskich tenisistów nie miała okazji zbytnio świętować nadejścia 2024 roku. Już 1 stycznia nad ranem polskiego czasu Iga Świątek i Hubert Hurkacz musieli pojawić się na korcie. Biorą oni udział w rozgrywanym w Australii United Cup i po zwycięstwie nad Brazylią 3:0 i Hiszpanią 2:1 Polacy są już w fazie pucharowej. To właśnie z Hiszpanami nasi reprezentancie rywalizowali w Nowy Rok i choć Hubert Hurkacz przegrał singlowy mecz z Davidovichem Fokiną, to w parze z Igą Świątek rozbił 6:0, 6:0 hiszpańskiego miksta, a w meczu singlowym Iga Świątek nie dała szans Sarze Sorribes Tormo. Fani szybko zauważyli zmianę u Igi Świątek, która pojawiła się już od pierwszego meczu w nowym roku.

Zmiana u Igi Świątek. Fani od razu to dostrzegli

W sieci pojawiły się wpisy wskazujące, że Iga Świątek na noworoczne spotkania zakładała koszulki bez logo Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. PZU była sponsorem Igi Świątek od 1 stycznia 2021 roku, a umowa obowiązywała właśnie 3 lata – stąd też już pierwszego dnia 2024 roku logo PZU zniknęło z koszulki najlepszej polskiej tenisistki.

Termin wygasania umowy Świątek z PZU nie był żadną tajemnicą. Portal Money.pl już we wrześniu pytał, czy przygotowana jest nowa umowa między stronami. Wówczas Paula Wolecka, odpowiadająca za PR Igi Świątek, wymijająco odpowiedziała, że „kwestie sponsorskie objęte są poufnością”. Jak widać, nawet jeśli rozmawiano na temat przedłużenia kontraktu, to póki co porozumienia nie osiągnięto.