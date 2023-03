Wielki sukces Magdy Linette. Dokonała tego po raz pierwszy w karierze, wyjątkowy moment

Magda Linette zaskoczyła wielu swoim świetnym wynikiem na Australian Open, gdzie dotarła aż do półfinału. To był jej najlepszy wynik w karierze w zawodach Wielkiego Szlema. Ten sukces pozwolił jej na osiągnięcie najlepszego wyniku w historii w rankingu WTA, choć po turnieju w Melbourne poznanianka nie radzi sobie już tak dobrze – co prawda dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Meridzie, ale później przegrała pierwsze swoje mecze w Austin i na trwającym wciąż Indian Wells. Mimo to ostatnie wyniki pozwolą jej na osiągnięcie historycznego wyniku.

Linette pnie się w rankingu WTA

Świetny wynik w Australian Open pozwolił jej na osiągnięcie najlepszej pozycji w rankingu w karierze. Polka wskoczyła najpierw na 22., a później na 21. lokatę. Co ciekawe, to lepszy wynik choćby od Urszuli Radwańskiej, która w szczytowej formie zajmowała 29. miejsce. Teraz Linette czeka kolejne, wielkie osiągnięcie.

Wyniki na światowych kortach ułożyły się tak, że Linette w najbliższy poniedziałek wskoczy do pierwszej dwudziestki rankingu WTA! Zależnie od wyników na Indian Wells jej rywalek może to być 19. lub 20. pozycja, ale tak czy inaczej znajdzie się ona w TOP 20. Będzie to pierwszy raz w historii polskiego tenisa, gdy w tak ścisłej stawce będziemy mieli dwie zawodniczki z naszego kraju.