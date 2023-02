Wielki tenisowy talent wybrał Polskę. Porzucił reprezentowanie Niemiec, jego ojciec był mistrzem kraju

Marcel Zieliński urodził się w 2000 roku w Złotoryi, jednak kiedy miał sześć lat wyjechał wraz z rodziną do Niemiec. To sprawia, że posiadał polskie obywatelstwo, ale w pierwszych latach kariery grał w międzynarodowych turniejach pod niemiecką flagą. Jako reprezentant Niemiec zdobył w zeszłym roku pierwsze punkty do rankingu ATP. Obecnie zajmuje 1002. miejsce w światowym zestawieniu i od poniedziałku, 6 lutego, jest już polskim tenisistą. Zieliński w zeszłym roku został zawodnikiem klubu ZTT Złotoryja i grał dla niego w 1. Lidze. Wystąpił też w mistrzostwach Polski, w których przebrnął przez kwalifikacje i dotarł aż do półfinału, gdzie przegrał 4:6, 5:7 z Janem Zielińskim, czyli finalistą niedawnego Australian Open w deblu. Niejako nawiązał w ten sposób do sukcesów ojca.

Marcel Zieliński porzucił Niemcy i wybrał Polskę

Marcel Zieliński to syn Mariusza Zielińskiego, czyli indywidualnego mistrza Polski w tenisie z 1999 roku. W finale turnieju w Bytomiu pokonał wówczas Marcina Matkowskiego (6:2, 6:3, 6:1). Ostatnie MP również odbyły się w Bytomiu, jednak syn byłego reprezentanta Polski w Pucharze Davisa obszedł się smakiem w półfinale. 22-latek ma już na koncie zwycięstwa z zawodnikami z czołowej "500" rankingu ATP i kibice mogą wiązać z jego występami spore nadzieje.

Obecny sezon Zieliński rozpoczął od turniejów ITF w Antalyi. W pierwszym występie w imprezie ITF 15 doszedł do ćwierćfinału, a następnie przegrał w drugiej rundzie turnieju ITF 25. Dwukrotnie przegrywał z Argentyńczykiem, Alexem Barreną (ATP 554). Najbliższy start tenisisty ze Złotoryi odbędzie się już pod polską flagą. W poniższej galerii dowiesz się, ile zarobili polscy tenisiści za start w Australian Open:

