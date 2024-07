Wielkie poruszenie pod wpisem Igi Świątek. Tak spędzała wakacje w Polsce. Fani natychmiast zauważyli to na zdjęciach

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu już w trzeciej rundzie, ale plusem po niespodziewanej porażce z Julią Putincewą z pewnością była dłuższa przerwa przed igrzyskami olimpijskimi. Te rozpoczną się 26 lipca, a dzień później tenisiści i tenisistki zaczną rywalizację o medale. Polka jest główną faworytką do złota - olimpijski turniej zostanie rozegrany na kortach Rolanda Garrosa, więc na czterokrotnej triumfatorce tego wielkoszlemowego turnieju ciąży spora presja. Również dla samej Świątek igrzyska są szczególne, co było widać już w Tokio, gdy popłakała się po porażce z Paulą Badosą. Przed liderką rankingu WTA trudny, emocjonalny występ, dlatego nie dziwi, że wykorzystała chwilę wolnego na zresetowanie głowy.

Świątek krótkie wakacje po Wimbledonie przed igrzyskami spędziła w Polsce. Dziewięć dni przed ceremonią otwarcia w Paryżu opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z "letnich chwil w Polsce". Jak sama określiła, skupiła się głównie na szlifowaniu formy, pysznym jedzeniu i podróżowaniu. Podczas urlopu nie zapomniała o treningach, ale największe wrażenie na fanach zrobiły bardziej prywatne wakacyjne zdjęcia 23-latki. Świątek opalała się nad wodą, pielęgnowała ogródek, zwiedzała zabytkowe miejsca, a także zajadała się... filetem z ziemniakami i surówką. Kibice docenili normalność i naturalność najlepszej tenisistki świata.

"Te zdjęcia to cała ty!" - skomentowała post Świątek legendarna amerykańska narciarka, Lindsey Vonn. "Dziewczyna, która mogłaby wrzucać tu TYLKO najbardziej posh [wykwintne - tłum.] zdjęcia, jakie można sobie wyobrazić. Z najlepszych hoteli, najpiękniejszych miejsc na ziemi… A ona pozostała sobą, nikomu nie musząc nic udowadniać… i ciesząc się tym co jest naprawdę najpiękniejsze… Iga jesteś wzorem do naśladowania nie tylko jako wyśmienity sportowiec, ale i fantastyczny człowiek… Loviam!" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy. "Miło widzieć naturalną i piękną dziewczynę! Pokazujesz tym jaką masz klasę i siłę w sobie!", "Szacunek Iga, zero kompleksów. Jesteś super" - zachwycali się internauci. Już niedługo Świątek zamieni Polskę na Paryż i powalczy o upragniony medal igrzysk. Później czeka ją wymagający okres gry w US Open Series.