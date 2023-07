i Autor: AP Wimbledon: Kiedy półfinał Djoković - Sinner O której godzinie gra Djoković półfinał z Sinnerem

O której gra Djoković Półfinał Wimbledon O której półfinał Djoković - Sinner. Novak Djoković jest już w półfinale Wimbledonu, a jego rywalem będzie teraz Włoch Jannik Sinner. Serb to 23-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych i 7-krotny mistrz Wimbledonu. W Londynie broni tytułu, a jednym z tenisistów, których pokonał jest Hubert Hurkacz. To trzeci mecz Djoković - Sinner, a dwa poprzednie wygrał Serb, ostatnio rok temu właśnie w Wimbledonie (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2). Wtedy Włoch zmusił serbskiego faworyta do maksymalnego wysiłku. Sprawdź, kiedy półfinał Djoković - Sinner.