Wojciech Fibak: Hubert Hurkacz będzie odnosił kolejne sukcesy na mączce! [WYWIAD]

"Super Express": Zaskoczyła pana tak dobra gra Huberta Hurkacza na mączce w Estoril? Do tej pory na kortach ziemnych spisywał się słabiej i sam mówił, że woli grać na szybszych nawierzchniach.

Wojciech Fibak: Zawsze mówiłem, że Hubert może grać dobrze również na kortach ziemnych. W końcu na mączce się wychował. Jest bardzo sprawny, świetnie się ślizga. To prawda, że Hubert woli grać na szybszych kortach, gdzie jego świetny serwis jest większym atutem, ale proszę zwrócić uwagę na to, że gra na mączce w ostatnich latach coraz bardziej przyśpiesza. Te korty są coraz szybsze, decyduje coraz częściej atletyzm danego zawodnika. To już nie są te korty ziemne jak kiedyś, kiedy gra była bardzo wolna, a wymiany bardzo długie.

- Jednak problemem Huberta na mączce wciąż była mniejsza skuteczność serwisu oraz gorsza regularność w dłuższych niż na szybszych kortach wymianach.

- To prawda, ale tę regularność Hubert też teraz wyraźnie poprawił. On uderza piłki płasko, z mniejszą rotacją, a jednak na mączce gra się nieco inaczej. Problemem Huberta często był mniej regularny forhend, ale tutaj ostatnio zrobił duże postępy.

- Pierwszy turniejowy triumf Huberta Hurkacza na mączce cieszy, ale nie można zapominać, że to był turniej ATP 250 czyli niższej rangi. Przed Hubim teraz dużo większe turnieje, a już we wtorek zacznie rywalizację w Monte Carlo meczem z Jackiem Draperem. Pójdzie za ciosem, czy jednak zmęczenie może być problemem?

- Zmęczenie może być problemem. A do tego Jack Draper jest leworęczny, a z takimi Hubertowi często gra się ciężko. Rozmawiałem z rodzicami Huberta i wiem, że zaraz po finale złapał samolot i doleciał szybko do Monte Carlo, więc będzie miał więcej czasu, żeby tutaj spokojnie potrenować. Poza tym we wtorek, kiedy ma zagrać z Draperem, ma padać deszcz, więc nie wiadomo, czy ten mecz nie zostanie jednak przełożony na kolejny dzień. Jestem właśnie ze znajomymi w Monako i oczywiście na turniej się wybieram. Dla Huberta to turniej domowy, bo ma tu mieszkanie i spędza tutaj bardzo dużo czasu. Zna dobrze te warunki i to też powinno mu pomóc. Jestem przekonany, że Hubert będzie odnosił kolejne sukcesy na mączce.

