WTA Doha: Kiedy Iga Świątek gra mecz? Świątek mecz w Doha. Kiedy gra Polka w Dosze? Rywalka Igi Świątek

WTA Doha: Kiedy i z kim gra Iga Świątek? Wyniki losowania

Iga Świątek wraca do gry w turnieju WTA Doha. Polka po średnio udanym Australian Open wraca do startów. Liderka rankingu WTA wystartuje w turnieju w Dosze. Iga Świątek była porównywana ostatnio do znakomitej zawodniczki Marii Szarapowej - także w kontekście sportowym. - Istnieje wiele podobieństw do Szarapowej: Maria miała zwycięstwo jako swój pierwszy, drugi, trzeci i czwarty priorytet. Iga chce wygrywać tak samo - mówił Max Eisenbud, czyli wiceprezydent IMG, marki reprezentującej Polkę. Pora pokazać to kolejny raz na korcie.

Iga Świątek wystąpi w turnieju WTA Doha. Za nami losowanie drabinki turniejowej. Prowadząca w światowym rankingu Świątek z Dauhy ma dobre wspomnienia. W ubiegłym roku w Katarze nie tylko wywalczyła tytuł, ale właśnie tam zaczęła się jej 37-meczowa seria zwycięstw. Najgroźniejszymi rywalkami podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego będą jej pogromczyni z Melbourne - Kazaszka Jelena Rybakina, a także Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff oraz Francuzka Caroline Garcia.

Iga Świątek during her practise in Doha 📽️ Instagram/ @QatarTennis pic.twitter.com/x7x3HPbuTa— Iga Świątek News (@IgaSwiatek_News) February 11, 2023

Z kim zagra Świątek w WTA Doha? Rywalka, kiedy gra Polka

Losowanie WTA Doha. Iga Świątek rozpocznie rywalizację w WTA Doha od drugiej rundy. W pierwszej trafiła na wolny los. Kto będzie rywalką Polki? Iga Świątek zagra z lepszą z pary Danielle Collins - kwalifikantka. Polka na swój mecz będzie musiała poczekać na zakończenie rywalizacji w I rundzie.