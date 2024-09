WTA Guadalajara PREMIE Ile zarobiła Magdalena Fręch za finał w Guadalajarze nagrody pieniężne

Iga Świątek nagle zmieniła plany! Zmęczenie, Polka do gry wróci później!

Magdalena Fręch zagra w finale turnieju WTA 500 w Guadalajarze! To życiowy sukces 27-letniej Polki, która w półfinale pokonała francuską tenisistkę Caroline Garcię 7:6(7-4), 7:5. W pierwszym secie wróciła ze stanu 2:5, w drugim z 0:3. O pierwszy w karierze tytuł w cyklu WTA Magda Fręch zagra z Olivią Gradecki, Australijką z polskimi korzeniami. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 36. miejsce, najwyżej w karierze.

WTA Guadalajara 2024 PREMIE Nagrody pieniężne

Turniej WTA w Guadalajarze to zawody rangi WTA 500. Tenisistki walczą nie tylko o tytuł i cenne punkty, ale również o duże premie finansowe. Magdalena Fręch za awans do finału turniej WTA w Guadalajarze zarobiła już 87 655 dolarów. Jej mecz w finale z Olivią Gradecki zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 1 polskiego czasu. Poniżej premie w turnieju WTA w Guadalajarze. Sprawdź, jakie są nagrody pieniężne.

WTA Guadalajara PREMIE

1. runda - 9 820 dolarów

2. runda - 13 590

1/4 finału - 24 910

1/2 finału - 51 205

finał - 87 655

zwycięstwo - 142 000

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej