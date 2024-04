WTA Madryt: Kiedy mecz Linette - Sabalenka O której godzinie gra Linette z Sabalenką 2. runda

Magda Linette pokonała 3:6, 6:4, 6:4 Elisabettę Cocciaretto i zagra w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Włoszka zajmuje 54. miejsce w rankingu, a na mączce czuje się świetnie. Dlatego wiadomo było, że doświadczona Polka będzie musiała zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby je wygrać. Końcówka była bardzo dramatyczna. W końcu Linette mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Przed poznanianką mecz z Aryną Sabalenką, która w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów.

Kiedy gra Linette z Sabalenką WTA Madryt O której gra Linette kolejny mecz

Magda Linette po dobrym występie w Rouen, gdzie doszła do finału, kontynuuje dobrą grę na kortach ziemnych. Tenisistka z Poznania wróciła do Top-50 rankingu (na 48. miejsce) i poszła za ciosem w Madrycie. Aryna Sabalenka w stolicy Hiszpanii broni tytułu, 1000 pkt i pozycji nr 2 w rankingu. Po triumfie w Australian Open gwiazda z Mińska wpadła w wyraźny dołek formy, na co wpływ z pewnością mogły mieć głośne zawirowania w życiu prywatnym. Presja rośnie. Jeżeli Sabalenka w Madrycie też szybko odpadnie, spadnie w rankingu na 3. albo nawet 4. miejsce. Depczą jej po piętach Coco Gauff i będąca w znakomitej formie Jelena Rybakina, pogromczyni Igi Świątek w Stuttgarcie.

Magda Linette i Aryna Sabalenka grały ze sobą trzy razy. Wszystkie trzy pojedynki wygrała Białorusinka, ostatnio w pamiętnym półfinale Australian Open 2023 - 7:6, 6:2. Forma Sabalenki to teraz wielka niewiadoma. Po triumfie w Australian Open wiceliderka rankingu wygrała zaledwie cztery spotkania.

Kiedy mecz Linette - Sabalenka O której godzinie gra Linette WTA Madryt

Mecz Magda Linette - Aryna Sabalenka w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w piątek 26 kwietnia 2024 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Sabalenka. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport.

