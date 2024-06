Magda Linette zaatakowana przez hejtera. Wyjaśniła go w jednej chwili. Pikantna riposta polskiej tenisistki

Magdalena Fręch walczy w turnieju WTA w Nottingham i jest już w ćwierćfinale po zwycięstwie 3:6, 6:3, 6:1 nad Niemką Tatjaną Marią, byłą półfinalistką Wimbledonu. Mecz początkowo nie układał się dobrze dla Polki, która miała spore problemy ze specyficznym stylem rywalki, grającej bardzo dużo slajsem i często atakującej przy siatce. Potem Magda Fręch rozegrała się i kontrolowała już przebieg rywalizacji.

Kiedy gra Magda Fręch ćwierćfinał WTA Nottingham O której godzinie mecz?

Magdalena Fręch w ćwierćfinale turnieju WTA w Nottingham zagra z Katie Boulter (nr 30). Długonoga i wysoka (182 cm) Brytyjka na trawie spisuje się bardzo dobrze i będzie faworytką w tym spotkaniu. Katie Boulter to prywatnie dziewczyna australijskiego tenisisty Alexa De Minaura. Ostatnio 28-latka zrobiła duże postępy, awansując do Top-30 rankingu. Magda Fręch i Katie Boulter grały ze sobą dwa razy, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Ostatnio górą była Brytyjka, która pokonała Polkę 6:4, 3:6, 6:2 roku temu w Pekinie.

Magdalena Fręch - Katie Boulter O której godzinie Ćwierćfinał WTA Nottingham

Mecz Magdalena Fręch - Katie Boulter w 1/4 finału turnieju WTA w Nottingham zostanie rozegrany w piątek 14 czerwca 2024 r. Początek meczu Fręch - Boulter ok. godziny 12.30-13.00 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Nottingham na antenie Canal+ Sport.