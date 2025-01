Wyciekło nagranie oburzającego zachowania Sabalenki po przegranym Australian Open! Naprawdę to zrobiła w szatni. Wstyd

Wyciekło nagranie z udziałem Sabalenki. Internauci oburzeni

Zachowania Aryny Sabelenki przy poprzednich meczach i turniejach często odbijały się szerokim echem w mediach społecznościowych, m.in. kiedy po przegranym finale z Igą Świątek udawała ona, że niszczy należące do Polski Porsche za pomocą rakiety tenisowej. Po tegorocznym Australian Open o Białorusince znów jest głośno, a kibice są wręcz wściekli po zobaczeniu nagrania, jakie wyciekło do sieci. Chodzi o to, co liderka rankingu WTA i ludzie z jej sztabu zrobili z nagrodą, jaka powędrowała w ręce Sabalenki po przegranym finale.

Jak wynika z nagrania, które rozeszło się prawdziwym viralem na platformie "X", Aryna Sabalenka i jej trenerzy położyli plater za przegrany finał na podłodze w szatni, po czym zgromadzili się wokół niego w kółku. Ich ruchy wskazują na to, jakby mieli zamiar oddać mocz na nagrodę zdobytą w australijskim turnieju, podchodząc do trofeum bez jakiegokolwiek szacunku. Z tą interpretacją zgadzają się przede wszystkim sami internauci. Oburzonych osób nie brakuje.

- Powinni zostać na stałe wykluczeni z @AustralianOpen - zauważyła jedna z użytkowniczek platformy, specjalnie oznaczając oficjalne konto Australian Open, aby organizatorzy również mieli okazję zobaczyć, jak finalistka turnieju traktuje przekazaną na jej ręce nagrodę.

Już podczas meczu Aryna Sabalenka nie mogła pogodzić się z tym, że wynik finału nie idzie po jej myśli, nie mogąc utrzymać nerwów na wodzy. Z nagrania, które wyciekło do sieci jasno można wywnioskować, że dla Białorusinka nie liczy się żadne inne trofeum, niż nagroda główna.