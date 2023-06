Wymowny komentarz Agnieszki Radwańskiej po triumfie Igi Świątek. Wystarczyły dwa słowa

To był kolejny wspaniały dzień dla polskiego tenisa. Iga Świątek w sobotę stanęła przed trzecią w karierze szansą na triumf w wielkoszlemowym turnieju French Open. Tym razem w decydującym o tytule boju raszynianka zmierzyła się z Karoliną Muchovą. Nasza rodaczka w oczach ekspertów była zdecydowaną faworytką spotkania z Czeszką. Rywalizacja miała jednak nadspodziewanie dramatyczny przebieg. Ostatecznie wszystko skończyło się po myśli fanów znad Wisły i Świątek zwyciężyła po trzysetowym boju. Gratulacje pod adresem Polki popłynęły z całego świata, również od innych znanych z kortów. W gronie osób, które zareagowały na triumf Igi Świątek, znalazła się również Agnieszka Radwańska.

Agnieszka Radwańska pogratulowała Idze Świątek

Choć sama Radwańska nie zna smaku triumfu w wielkoszlemowym turnieju, to sama brała udział w wielu tego typu imprezach. Choć kilka razy była blisko, to ostatecznie nigdy nie zakończyła zwycięstwem żadnych z czterech najważniejszych zmagań. Wie jednak jak wiele sił i umiejętności trzeba, by przebić się do ścisłej czołówki. Dlatego też z jej strony pod adresem Igi Świątek nie mogły popłynąć słowa inne niż gratulacje. Aby wszystko przekazać Agnieszce Radwańskiej wystarczyły tylko dwa słowa.

i Autor: Instagram Agnieszka Radwańska pogratulowała Idze Świątek

Radwańska oglądała mecz Świątek na żywo

"Well done" - napisała na Instagramie pod adresem młodszej koleżanki Isia. Można to przetłumaczyć jako "Dobra robota". Jednocześnie okazało się, że Radwańska arcyważny mecz Igi Świątek oglądała na żywo z trybun. Na Instagramie opublikowała bowiem filmik z Paryża, co dodatkowo potwierdza, że krakowianka mocno ściskała kciuki za naszą najlepszą obecnie tenisistkę.