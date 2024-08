Zmasowany atak na Igę Świątek przed US Open. Za to obrywa Iga Świątek [SUPER TENIS]

Iga Świątek jest niekwestionowanie najlepszą tenisistką świata. Liderka rankingu WTA deklasuje rywalki, choć jak każdy sportowiec czasem musi mierzyć się z trudnymi chwilami. Polka po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej, co ostatnio przykuło uwagę Lindsay Davenport. Świątek oberwało się także od słynnego rosyjskiego tenisisty Jewgienija Kafelnikowa.

- Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że ​​tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć – powiedziała Świątek na antenie "Sky Sports Tennis".

Rosyjski tenisista atakuje Igę. Za co obrywa Iga?

Rosyjski tenisista na platformie X uderzył w polską tenisistkę za te słowa. - Ktoś cię zmusza do gry??? Wszystko co ty pi******z to narzekanie!! Powiem ci na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz!! Co ty na to?? - napisał w wulgarnym wpisie.

W najnowszym odcinku programu „Super Tenis” dziennikarze „Super Expressu” Przemek Ofiara i Michał Chojecki rozmawiali o powodach takich zmasowanych ataków na naszą tenisistkę.